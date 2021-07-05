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'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri 81 ilde başladı - Son Dakika

'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri 81 ilde başladı

05.07.2021 15:12
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Salgının nedne olduğu akademik, fiziksel, sosyal ve duygusal kayıpların giderilmesi için hayata geçirilen 'Ulusal Destekleme Programı'nın yaz dönemini kapsayan 'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri, bugün 81 ilde başladı.

Salgının nedne olduğu akademik, fiziksel, sosyal ve duygusal kayıpların giderilmesi için hayata geçirilen 'Ulusal Destekleme Programı'nın yaz dönemini kapsayan 'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri, bugün 81 ilde başladı.

Bir buçuk yıl sürecek Ulusal Destekleme Programı'nın tatil dönemi planı 'Telafide Ben de Varım', salgın sebebiyle ortaya çıkan öğrenme açıklarını kapatmak, yine bu dönemde oluşan sosyal, duygusal kayıpları telafi etmek için kapsamlı bir çalışma olarak tüm Türkiye'de bugün başladı. Program kapsamında 81 il genelinde olduğu gibi Ankara'nın da çeşitli noktalarında eğitimler başladı. Elmadağ ilçesi Kargalı mevkiinde başlayan eğitimlerde öğrenciler ilk olarak doğa yürüyüşüne çıktı. Doğa yürüyüşünün ardından sosyal ve kültürel etkinlikler başladı. Doğa gezisinden akıl zeka oyunlarına, bilim şenliklerinden gençlik kamplarına yüzlerce etkinliğin öğrencilerle buluşacağı programın ilk gününde yoğun ilgi gözlerden kaçmadı.

"BUNLAR SIK SIK DEVAM ETMELİ"

Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Anıl Ata ormanda ağaçların arasında arkadaşlarıyla yürüdüğünü ifade ederek, "Çok eğlenceli oldu. Şu an gidiyoruz. Bunlar sık sık devam etmeli. 1 yıldır evlerimizdeyiz sıkıldık. Doğa yürüyüşü güzel oldu. Arkadaşlarımızla buluştuk. Zeka oyunları, başka başka bir sürü etkinlikler var, onlar da çok güzel. Güzel geçecek" diye konuştu.

Atatürk Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Sudenaz da doğa yürüyüşüne katıldığını belirterek, "Başka etkinliklere de katılacağım bu sene. Benim için yaz tatili zevkli geçecek açıkçası. Ben bazı arkadaşlarımı hatta öğretmenlerimi bile doğru düzgün göremedim. Bu benim için fırsat oldu" ifadelerine yer verdi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, 'Telafide Ben de Varım' programının kapsamını anlatarak şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi 1 yılın üzerinde bir salgın süreci yaşadık. Bu süreçte okullarımız bazen kapalı olmak zorunda kaldı. Eğitime-öğretime ara verdiğimiz zamanlar oldu. Aslında ara verdik derken yüz yüze eğitime ara verdik. Uzaktan eğitime devam ettik ama çocuklarımız okullarından, arkadaş çevresinden uzakta kalmış oldu. Bakanlığımız Ulusal Destek Programı hazırladı bu sürecin sonunda. Bu destek programı 1 yılın üzerinde devam edecek. Tabii yaz ayları için, 'Telafide Ben de Varım' programı ile daha çok sportif ve sosyal etkinliklerle bu telafi programı devam edecek. Bugün başkentimizde de bu programı 250 bin öğrencimizin ve 10 bin öğretmenimizin katılımı ile başlattık. Şu anda Elmadağ ilçemizin Atatürk Ortaokulu'nun eğitimlerindeyiz. Sabah ilk ders programımız doğa yürüyüşüydü. Beden eğitimi öğretmenlerimiz etkinlik hazırladılar. Çocuklarımızla doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Ardından müzik etkinlikleriyle devam etti. Şimdi Anadolu masalları çocuklarımıza anlatılıyor. Bu programlar bu şekilde devam edecek. Biz başkentimizde yerel belediyelerimizle, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla, Spor İl Müdürlüğümüzün de katkılarıyla çocuklarımızı birçok etkinlik ve kurslarla devam edeceğiz."

Gönüllülük esaslı 'Telafide Ben de Varım' programına nasıl başvurulacağını anlatan Akpınar, "Aslında program bugün başladı ama canlı devam edecek. Öğrencilerimiz ilerleyen günlerde de programlara başvurabilecek, öğretmenlerimiz de başvurabilecek. Belki, ilerleyen günlerde 250 binlik öğrenci ve 10 binlik öğretmen katılım sayısı daha da artacak. Velilerimiz telafidebendevarim.meb.gov.tr web sayfası üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler" diye konuştu.

"TELAFİ İLE BİRLİKTE TEDAVİ OLDUĞUMUZU HİSSEDİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 1 buçuk yıl sürmesi planlanan Ulusal Destekleme Programı'nın ilk etabının gerçekleştiğini dile getiren Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Özel, "Milli Eğitim Bakanlığımızın 1 buçuk yıl yapacağı Ulusal Destekleme Programı'nın ilk etabındayız. Bugün açılışını yaptık. Çok da güzel oldu. "Telafide Ben de Varım" programının ilk etabında buradayız. Örnek olsun diye burada yaptık. Buradaki etkinliğin dışında 41 okulumuzda daha bugün benzer çalışmalar devam ediyor. Doğa yürüyüşü ile başladık bu güzel tesiste final etkinliklerini yapıyoruz şimdi. Müzik, eğlence, sportif etkinlikler, dart müsabakası yapacaklar, badminton gösterileri yapacaklar, resim sergisi açtılar. Onları gezeceğiz. Dolu dolu 8-10 etkinliği bir araya getirip 15 öğretmenimizin hazırladığı 100'ün üzerinde öğrencimizin iştirak ettiği canlı bir yaz etkinliğine başladık. Biz biraz endişeliydik. Yaz tatiline giriyoruz, öğrencimiz, velilerimiz ilgi gösterir mi? diye. İnanın şaşırttılar bizi. Çok başarılı ve güzel girdik. Keyif alıyoruz. Telafi ile birlikte tedavi olduğumuzu hissediyoruz" şeklinde konuştu.

'TELAFİDE BEN DE VARIM' PROGRAMI 31 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Program kapsamında yürütülecek fiziksel, sosyal, duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanlarında gerçekleştirilecek eğitim faaliyeti çalışmalarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanılacak. Bakanlıklar ve yerel yönetimlerle geliştirdiğimiz iş birliği doğrultusunda bu yaz eğitim, okullarda bu Bakanlıklara ve belediyelere bağlı sosyal tesislerde bir şenliğe dönüşecek.

Okulların kapıları yaz boyu açık kalacak. Kampanyanın içeriği telafidebendevarım.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Veli izni ve başvurusu ile 31 Ağustos'a kadar sürecek bu eğitimler, gönüllülük esasına dayalı çalışacak.

Telafi programları içinde öğretmenler için de mesleki gelişim programları yer alıyor. Doğa yürüyüşü eğitiminden, halk oyunlarına kadar farklı alanlarda bu eğitimler yaz boyu devam edecek.

(Utku Şimşek - Erdinç Türkcan - Mustafa Cenik/İHA)

'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri 81 ilde başladı
'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri 81 ilde başladı
'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri 81 ilde başladı
'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri 81 ilde başladı
'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri 81 ilde başladı
'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri 81 ilde başladı
'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri 81 ilde başladı

Ulusal Destekleme Programı, Hisarcık, Elmadağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri 81 ilde başladı - Son Dakika


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