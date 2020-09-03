TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı - Son Dakika

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırın lastikleri alev aldı

İHH ekiplerinin ve diğer sürücülerin müdahalesi olası bir faciayı önledi

SAKARYA - Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halinde olan bir tırın lastikleri alev aldı. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ekipleri ve otoyoldaki diğer sürücülerin müdahalesi ile olası bir facianın önüne geçildi.

Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halinde olan bir tırın dorse kısmında bulunan arka lastikleri alev aldı. Edinilen bilgilere göre, otoyolda seyir halinde olan inşaat malzemesi yüklü ve 34 CKJ 232 dorse plakalı bir tırın dorse kısmında bulunan arka lastiği bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alev alan lastiği gören tır sürücüsü panik halinde tırdan inerek yangını söndürmeye çalıştı. O esnada bölgeden geçen İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ekipleri ve otoyoldaki diğer sürücüler su ve yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti.