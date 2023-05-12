Temeli atılmadığı iddia edilen Hatay'daki hastanenin son hali, görenleri şaşırttı

Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor. 50 binden fazla vatandaşımızın yaşamını yitirdiği felakette en büyük zararı gören şehirlerimizden biri de Hatay oldu.

Bölgede evleri enkaza dönen vatandaşlar için çadır ve konteyner kentler kurulurken bir taraftan da hem kalıcı konutların hem de depremde yıkılan hastanelerin temelleri atılmaya başlandı. Bu kapsamda temeli atılan hastanelerden biri de depremde büyük zarar görerek kullanılamaz hale gelen Defne Hastanesi oldu.

"TEMELİ ATILMADI" DENİLMİŞTİ, SON HALİ İNANILMAZ

Defne Devlet Hastanesi'nin temelinin atılmasından bu yana 48 gün geçti. Bu süre zarfında hastanenin temelinin atılmadığına dair iddialar ortaya atıldı. Tartışmalar devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin son halini paylaştı. Bakan Koca, "Az kaldı" notuyla yaptığı paylaşımda "60 günde tamamlamak üzere yola çıkmıştık. Hatay Defne Devlet Hastanemizin inşaatı başladıktan 48 gün sonraki durumunu paylaşıyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte o hastanenin son hali;