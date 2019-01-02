Temsan Heyetini Kabul Eden Başkan Polat 210 Bin M2'Lik Taşınmazı Malatya'ya Kazandırdık

Ziyarete, TEMSAN A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Toprak'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, TEMSAN A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Zafer Sümengen de katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a nezaket ziyaretinde bulunduklarını ifade edenTEMSAN A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Toprak, "Kamu olarak hep birlikteyiz. Rabbim milletimize daha iyi hizmet etmeyi, daha iyi şartlar sunmayı nasip etsin. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile çalışmak bizim için büyük bir onur. Misafirperverliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum."dedi

Kasım ayında imzalanan protokol ile Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından asfalt şantiyesi olarak kullanılan 210 bin m2'lik taşınmazın devreni gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Polat, "Malatya Büyükşehir Belediyesi ve TEMSAN A.Ş'ne ait olan taşınmazı Malatya'mıza kazandırdık. Bugün TEMSAN A.Ş Genel Müdürü ve beraberindeki heyeti Malatya'da ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak TEMSAN A.Ş ile yapmış olduğumuz müzakereler sonucunda her iki kurumunda hakkını gözeterek bu alanı Malatya'mıza kazandırdık. Yapmış olduğumuz müzakerelerde TEMSAN A.Ş Genel Müdürümüzün destek ve yardımlarını fazlasıyla gördük. Buda bizleri ayrıca mutlu etmiştir." şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ziyaretin anısına TEMSAN A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Toprak'a kayısı hediye etti.