Son Dakika Haberleri: Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

25 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 19 Eylül Perşembe günü oynayacağı maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 19 Eylül Perşembe günü oynayacağı maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Roma ile Medipol Başakşehir arasında 19 Eylül Perşembe günü oynanacak maçı İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez yönetecek. Fernandez'in yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Teodoro Sobrino yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise José Luis Munuera Montero olacak.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Slovan Bratislava ile Beşiktaş arasında 19 Eylül Perşembe günü oynanacak maçta ise Estonyalı hakem Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Aron Harsing yaparken, dördüncü hakem ise Juri Frischer olacak.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Getafe ile Trabzonspor arasında 19 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadeleyi de Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Dejan Balazic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Beşiktaş, Avrupa, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:07 Kaynak: DHA
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