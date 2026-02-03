Tendürek Geçidi'nde kar küreme aracı devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Tendürek Geçidi'nde kar küreme aracı devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

03.02.2026 12:59  Güncelleme: 13:42
Çaldıran'da kar küreme aracı devrildi, 2 kişi hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde yol açma çalışması sırasında Karayolları'na ait kar küreme aracı devrildi. Kazada, araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerinde bulunan Tendürek Geçidi'ndeki Soğuksu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bölgede etkili olan kar yağışını ardından kara yolunda temizlik çalışması yürüten Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 115'inci Erciş Şube Şefliği'ne ait kar küreme aracı, refüje çarpıp, devrildi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, aracı kullanan Erkan Uzun (44) ile yardımcısı Özgür Yıldız'ın (48) hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan çıkartılan 2 kişi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • selim cehreli selim cehreli:
    Allah gani gani rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah sevenlerine sabırlar dilerim başımız sağolsun ?????? 2 0 Yanıtla
24 saat son dakika haber yayını
