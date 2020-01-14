Tenis Fed Cup'ta rakipler belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Tenis Fed Cup'ta rakipler belli oldu - Son Dakika Spor

Tenis Fed Cup'ta rakipler belli oldu

6 saat önce

Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1'inci Grup'ta üst üste 8'inci kez mücadele vermeye hazırlanan Türkiye'nin bu yılki rakipleri belli oldu.

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Fed Cup Avrupa/ Afrika Bölgesi 1'inci Grup'ta üst üste 8'inci kez mücadele vermeye hazırlanan Türkiye'nin bu yılki rakipleri belli oldu. Ay yıldızlılar 5-8 Şubat tarihleri arasında Lüksemburg'un Esch-sur-Alzette kentinde yapılacak müsabakalarda Polonya ve Slovenya ile aynı grupta yer aldı.

Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı milli takımda İpek Soylu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken; Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen, Başak Eraydın, Berfu Cengiz, İpek Öz, Ayla Aksu ve Zeynep Sönmez'den oluşan geniş kadro 30 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında ENKA Spor Kulübü Tesisleri'nde kampa girecek. Fed Cup yönetimi toplam 13 ülkenin bulunduğu Avrupa/Afrika Bölgesi 1'inci Grup'u iki farklı adrese dağıttı. 7 takım Estonya'da mücadele ederken, 6 takım ise milli maçlar için Lüksemburg'un yolunu tutacak. Sert zeminli kapalı kortlarda oynanacak müsabakalarda grup birincileri diğer grubun ikincileriyle çapraz eşleşecek; bu eşleşme sonucu kazanan iki takım play-off'lara gitmeye hak kazanırken grubunu son sırada tamamlayan takım ise diğer grubun sonuncusuyla kümede kalmak için mücadele edecek.


Türkiye, Avrupa, Afrika, Fed, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:59 Kaynak: DHA
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