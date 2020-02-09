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Tenis: FED Kupası

6 saat önce

Türkiye, kadınlar tenisinin ülkeler düzeyindeki organizasyonu FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme'de, Lüksemburg'u 3-0 yenerek 1. Grup'taki yerini korudu.

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Türkiye, kadınlar tenisinin ülkeler düzeyindeki organizasyonu FED Kupası Avrupa- Afrika Bölgesi 1. Küme'de, Lüksemburg'u 3-0 yenerek 1. Grup'taki yerini korudu.

Lüksemburg'un Esch-sur-Alzette kentinde devam eden turnuvada B Grubu'ndaki son maçına çıkan milli takım, ev sahibi ekip ile karşılaştı.

Serinin ilk maçında Berfu Cengiz, Tiffany Cornelius'u 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti. İkinci karşılaşmada Pemra Özgen, Eleonora Molinaro'yu 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenince Türkiye 2-0 öne geçerek kazanmayı garantiledi.

Lüksemburg son müsabaka olan çiftler maçına çıkmayınca Türkiye, seriden 3-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle grubunu beşinci sırada tamamlayan ay-yıldızlılar, 2013'ten beri boy gösterdiği 1. Grup'taki yerini korudu.

Lüksemburg, Türkiye, Avrupa, Afrika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:02 Kaynak: AA
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