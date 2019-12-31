Tenisin Şampiyonu GKV'li Ayda Akçayöz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tenisin Şampiyonu GKV'li Ayda Akçayöz - Son Dakika

Tenisin Şampiyonu GKV'li Ayda Akçayöz

6 saat önce

Gaziantep ilinde düzenlenen 25 Aralık Kurtuluş kupası kapsamında çeşitli branşlarda sportif yarışmalarda tenis dalında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Ayda Akçayöz Gaziantep şampiyonu oldu.

Tenisin Şampiyonu GKV'li Ayda Akçayöz, System.String[]

Gaziantep ilinde düzenlenen 25 Aralık Kurtuluş kupası kapsamında çeşitli branşlarda sportif yarışmalarda tenis dalında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencisi Ayda Akçayöz Gaziantep şampiyonu oldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şampiyon sporcuyu kutlayarak şampiyonluk kupasını verdi.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 25 Aralık Kurtuluş Kupası kapsamında yarışmalara katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri farklı branşlarda çeşitli ödüller kazandı. Tenis dalında Gaziantep şampiyonluğunu kazanan Ayda Akçayöz kupasını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den aldı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinden Dicle Su Sertpolat, Ceren Batuş, Alara İlkbaşaran ve İdil Erkan'da çeşitli dallarda ödüller kazanarak isimlerini başarı listesine yazdırdı.


GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı tenis dalında Kurtuluş Kupasını GKV Özel Okullarına kazandıran Ayda Akçayöz ile yarışmalarda çeşitli dereceler elde eden Dicle Su Sertpolat, Ceren Batuş, Alara İlkbaşaran ve İdil Erkan'ı kutlayarak başarılar diledi. Dağlı sporcuların başarısında önemli rol oynayan beden eğitimi zümresi öğretmenlerini ve velileri de kutlayarak destekleri için teşekkür etti. - GAZİANTEP

Fatma Şahin, Gaziantep, Aralık, Tenis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çırağını tavana astığı iddia edilen iş yeri sahibinin ifadesi ortaya çıktı
Osmaniye'de durdurmaya çalıştığı otomobilinin altında kalıp, yaralandı Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler 'Organlarını bağışladığımızı bilse, bize sarılır teşekkür ederdi'

Son Dakika Haberleri
20:26 Barınağa götürülen köpekler Belediye Başkanı'nın desteğiyle yuvalarına döndü - Son Dakika
20:25 İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk fotoğraf karelerine yansıdı - Son Dakika
20:25 İlçe Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda (4) - Son Dakika
20:24 Gaziantep'te 'uyuşturucu madde' operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
20:24 Bingöl'de, 35 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması - Son Dakika
17:53 Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:28:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tenisin Şampiyonu GKV'li Ayda Akçayöz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]