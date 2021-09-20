Teoman Sezonun 4. Harbiye Açıkhava Konseri için dün gece sahnedeydi - Son Dakika

"Teoman Klasiği" Bir İstanbul Gecesi...

Harbiye'yi dolduran binlerce İstanbullu müziksever "Teoman Klasiği" bir geceye eşlik etti. "N'apim Tabiatım Böyle", "Serseri", "Renkli Rüyalar Oteli" ile başlayan konser sanatçının klasikleri ve coverları ile devam etti.

Yıllar Sonra Sahnede İlk Kez "İki Çocuk"u Söyledi.

"Siyasete ve ideolojilere inanmam, insani duygu ve ilişkilere inanan ve öyle şarkılar yazmayı tercih eden biriyim."

Teoman dün gece bir ilke imza attı. Harbiye konserinde Erdal Eren ve Zekeriya Önge için yazdığı "İki Çocuk" şarkısını ilk kez söyledi. Ünlü sanatçı gitar ve mızıka çalarak solo olarak seslendirdiği "İki Çocuk"un hikayesini, "Ben bu şarkıyı 15-20 yıl önce yazdım ama sahnede ilk kez söylüyorum. Siyasete ve ideolojilere inanmam, insani duygu ve ilişkilere inanan ve öyle şarkılar yazmayı tercih eden biriyim.Erdal Eren benim akrabam. Ve ben bu konuda ajitasyon içermeyen, etkili bir şarkı yazmak istedim. İkisini de kurban olarak görüyorum. Yaptığım araştırmalarda Erdal'ın annesinin rüyasında yıllar sonra bile Erdal'ı hep öldüğü yaşta gördüğünü öğrendim. Bu beni çok etkiledi, tüylerimi diken diken etti. Biraz da oradan yola çıkarak yazdığım bir şarkıdır "İki Çocuk". " diyerek seyircileri ile paylaştı.

Teoman konserleri Eylül ve Ekim'de de Türkiye genelinde devam edecek.