Tepebaşı güvenliği sözleşme yeniledi - Son Dakika

Tepebaşı güvenliği sözleşme yeniledi

15.12.2020 15:44
Tepebaşı güvenliği sözleşme yeniledi, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi ile Güvenlik-İş arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediye güvenlik görevlilerinin şartları iyileştirildi.

Tepebaşı Belediyesi ile Güvenlik-İş arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediye güvenlik görevlilerinin şartları iyileştirildi. Başkan Ataç, "Hiç kimsenin endişesi olmasın, çalışanlarımızın daima yanında olacağız" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nde görev yapan güvenlik görevlileri, Türk-İş'e bağlı Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesiyle daha iyi çalışma şartlarına kavuştu. Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen imza törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları, Sendika Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Sendika Başkan Yardımcıları Ahmet Durcuk ve Galip Bektaş Güvenç ile sendikalı güvenlik görevlileri katıldı.

"Ahmet Ataç da bizim kadar sendikacı"

Törende bir konuşma yapan Başkan Çağırıcı, "Ankara'dan gelip de hazırlanan sözleşmeye baktığımda, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın da bizim kadar sendikacı olduğunu gördük. Siz, işçi ve emekçi dostusunuz. Türkiye'de 335 bin güvenlik görevlisi var. Bizler, genel kolluk kuvvetlerinin yardımcı kuvvetleriyiz. İnsanların doğduğu hastaneden, defnedildiği mezarlığa kadar güvenlik görevlileri hizmet veriyor. Tepebaşı'nda görev yapan arkadaşlarımız da hazırlanan sözleşmeden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Arkadaşlarım, sendikam ve şahsım adına sevgilerimi sunuyorum. Sizler işçi, emekçi dostu olduğunuz sürece bu toplu sözleşme de birçok belediyeye örnek olacaktır. Tüm özel güvenlik görevlileri adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Hiç kimsenin endişesi olmasın, çalışanlarımızın daima yanında olacağız"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise imza törenindeki konuşmasında, "Bizler örgütlü yaşamayı, sendikalaşmayı hedefleyen, bunun çalışanlara ve topluma iyilikler, mutluluklar getireceğine inanıyoruz. 1999'dan beri belediyeciliğin içindeyiz. O dönemde özel güvenlik yoktu, taşeron işçilik yoktu. Sadece sendikalı işçilik vardı. Hatta daimi işçi arkadaşlarımız vardı. Bu hükümetin marifeti ile birçok şey olumlu değil, olumsuz yönde değişti. Hükümetin verdiği iyi anlamdaki sözler ise yerine getirilmedi. Örneğin taşeron işçilere kadro sözü verildi ama belediyelerde bu gerçekleşmedi. Ülkemizde asgari ücretin pazarlığı yapılıyor, adı üstünde asgari ücret. Bunun neyinin pazarlığı yapılıyor, anlamıyorum. Biz de üzülüyoruz ama elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Bu sözleşmeden 108 arkadaşımız yararlanacak. Ücret ve iş güvenliği konusunda iyileştirmeler sağladık. Sözleşmede 6 aylık dilimler halinde yüzde 7+7+8+7 şeklinde ücret artışı sağlayacağız. Çalışanlarımızı biraz olsun rahatlatmak niyetindeyiz. Zaten hep yüz yüze ve bir aradayız. Hiç kimsenin endişesi olmasın, çalışanlarımızın daima yanında olacağız" diye konuştu.

Toplu İş Sözleşmesi

Tepebaşı Belediyesi ile Güvenlik-İş arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinden, 108 çalışan yararlanacak. Sözleşme, iş güvencesi ve ücretlerde artış sağlıyor. Sözleşme ile sağlanan ücret artışları ise 2020 ikinci altı ay için yüzde 7, 2021 ilk altı ay için yüzde 7, 2021 ikinci altı ay için yüzde 8 ve 2022 ilk altı ay için yüzde 7 olarak gerçekleşti. Ayrıca ek kazançlarda yol, yemek, yakacak ve çocuk yardımlarında iyileştirme yapıldı. Ramazan ve Kurban Bayramı yardımları artırıldı. Bu sene ilk kez 1 Mayıs, 29 Ekim resmi bayramlarında prim verilmesi, Aralık ayında tek sefer 100 TL gıda yardımı verilmesi de sözleşmede yer aldı. Engelli çocuğu olan çalışanlar, her çocuk için 350 TL engelli yardımı alacak. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı güvenliği sözleşme yeniledi
Tepebaşı güvenliği sözleşme yeniledi
Tepebaşı güvenliği sözleşme yeniledi
Tepebaşı güvenliği sözleşme yeniledi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tepebaşı güvenliği sözleşme yeniledi - Son Dakika


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