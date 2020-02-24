Tepeli guguk kuşu cama çarpıp yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tepeli guguk kuşu cama çarpıp yaralandı - Son Dakika

Tepeli guguk kuşu cama çarpıp yaralandı

17 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir okulun camına çarparak yaralanan ve Türkiye'de nadiren görülen tepeli guguk kuşu tedavi altına alındı.

Tepeli guguk kuşu cama çarpıp yaralandı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir okulun camına çarparak yaralanan ve Türkiye'de nadiren görülen tepeli guguk kuşu tedavi altına alındı.


Erdemli'de özel bir okulda cama bir kuşun çarpıp düştüğünü gören öğrenciler, durumu okul idaresine bildirdi. Okul müdürü türü anlaşılamayan kuşun tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğini arayıp yardım istedi. Harekete geçen ekipler, öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti, kuşla ilgili bilgi verip, tedavisinin yapılması için kuşu teslim aldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, "Kuşumuz tepeli guguk kuşu. Türkiye'de fazla yayılış göstermiyor. Genelde İran ve Afrika taraflarından geliyor. Göçmen bir kuşumuz. Muhtemelen göç yorgunu olduğu için, Erdemli'de özel bir okulun camına çarpmış. Burada yaralanmış. Duyarlılıklarından dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Kuşumuzu teslim alıyoruz, anlaşmamız olan Tarsus'taki hayvanat bahçesine götüreceğiz. Tedavisinin ardından doğaya salacağız" dedi.


Okul müdürü Hakan Eraslan ise, "Kuşu öğrencilerimiz okul bahçesinde buldu. Çocukluk şefkati ile bize haber verdiler. Biz de Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğini aradık, 15 dakikada geldiler. Öğrendiğimize göre göçmen bir kuşmuş ve nadir bulunuyormuş" diye konuştu.


Kuşun cama çarptığını gören öğrenci ise, kuşun durumunun kötü olduğunu görünce öğretmenlerine haber verdiklerini, kuşun yeniden sağlığına kavuşup yeniden özgürce uçmasını istediklerini söyledi. - MERSİN

Erdemli, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:06 Kaynak: İHA
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