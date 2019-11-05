Son Dakika Haberleri: Terim: "Kaybetmekten korkmayan bir takım yaratmak istiyorum açıkçası"
Son Dakika Güncel Terim: 'Kaybetmekten korkmayan bir takım yaratmak istiyorum açıkçası'

Terim: "Kaybetmekten korkmayan bir takım yaratmak istiyorum açıkçası"

7 saat önce

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları MADRİD - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile Galatasaray takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray takımının teknik direktörü Fatih Terim, maçın oynanacağı Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda...

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları MADRİD - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile Galatasaray takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray takımının teknik direktörü Fatih Terim, maçın oynanacağı Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Terim: Kaybetmekten korkmayan bir takım yaratmak istiyorum açıkçası

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Fatih Terim, Madrid, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:22 Kaynak: AA
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