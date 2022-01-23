"Termal Köy" misafirlerine şifa kaynağı olacak - Son Dakika

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde doğal taşlarla yapılan Termal Köy, tatil için gelen yerli ve yabancı misafirlere şifa kaynağı olacak.

Güney Marmara Kalkınma Ajansının da desteğiyle Bigadiç Belediyesi tarafından Abacı Mahallesi Çay kenarı mevkisinde 150 dönümlük alanda yapımı süren Termal Köy'de, 12 tek katlı, bir dubleks ev ile kafe restoran, lavabo ve mescit bulunuyor.

Taş evlerinde 1+1 oda ve havuzlu banyo bulunan köyde, 2 termal havuz, yarı olimpik soğuk su havuzu, mesire alanı, çocuk oyun alanları, gezinti ve yürüyüş yolları, meyve bahçeleri, plaj voleybolu, sokak basketbolu ve doğal çim futbol sahaları da yer alacak.

"Tatilcilerimiz günübirlik veya haftalık da gelebilir"

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, AA muhabirine, Hisaköy bölgesinden çıkan 98 ila 106 derecelik selenyum içeren sıcak suyun köye kadar borularla getirildiğini söyledi.

Termal Köy'ün şifa kaynağı olacağını belirten Avcu, "Termal köyümüz Balıkesir'e 15-20 dakika uzaklıkta bir mesafededir. Köyümüz, 1071 dönüm alana yaptığımız Millet Bahçesi'nin yan tarafında bulunuyor. Burada yöresel yemekleri yapacağımız fırınımız var ve yarı olimpik yüzme havuzu, iki tane de bay ve bayanlar için ayrı termal havuzlarımız olacak." diye konuştu.

Avcu, doğal taşlarla yapılan evlerin içinin de ahşap olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Evlerdeki bütün iç mobilyalar belediyemiz tarafından imal edilmektedir. Buraya gelecek olan suyumuz doğal, binalarımız doğal, içinin ahşabı da çam ağacından oluşuyor. Evlerimiz tamamlandıktan sonra her aileye en fazla 3 hafta olacak şekilde kiralamayı düşünüyoruz. Uzmanlardan aldığımız bilgiye göre de termal tedavi için 3 haftanın uygun bir zaman olduğu yönünde. Tatilcilerimiz günübirlik veya haftalık da gelebilir. Buranın dünya termal turizm kategorisine dahil edilmesinin kentimiz için bir kazanım olduğunu düşünüyorum."