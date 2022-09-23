TERMİK SANTRAL PARÇALARI TAŞIYAN 4 TIR, HABUR SINIR KAPISI'NDA

İSKENDERUN Limanı'ndan aldığı termik santral parçalarını Irak'a götüren, 2'si 60, 2'si de 55 metre uzunluğunda olan 4 TIR ve onlara eşlik eden 7 araçtan oluşan konvoy, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Sınır Kapısı'nda geçiş işlemleri için bekliyor.

İskenderun Limanı'ndan 2 hafta önce yola çıkan, 2'si 60, 2'si de 55 metre uzunluğundaki 4 TIRile onlara eşlik eden 7 araçtan oluşan konvoy, Şırnak'ın Silopi ilçesine ulaştı. Irak'ın Süleymaniye kentinde yapımı devma eden termik santralin parçalarını taşıyan ve Habur Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafede bulunan TIR parkının karşısında bekleyen konvoy, gümrük işlemlerinin ardından tekrar yola çıkacak. Bu yolculuğun da yaklaşık 15 gün süreceği belirtildi. (DHA)