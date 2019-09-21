Terör mağdurları yeni evlerine kavuştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Toplu Konut İdaresince (TOKİ) terör mağdurları için yaptırılan 3 bin 63 konuttan yapımı tamamlanan bin 256'sının belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Esenyurt Mahallesi'nde yapımı biten konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için Şehir Stadyumu'nda tören gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar, burada yaptığı konuşmada, 2016'da terör örgütü PKK mensuplarının çukur ve barikat eylemlerindeki saldırıları sonucu ağır hasar gören evlerin tespit edildiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığınca Yüksekova ilçesinde 5 bölgede 3 bin 63 konut, 132 iş yeri, 2 taziye evi ve 2 caminin yapımı için 2016 yılında ihale yapıldığını anlatan Yakar, şunları kaydetti:

"Birinci ve ikinci etabı biten bin 256 konut tamamlanmış olup evleri hasar gören ve bu bölgelerde ev almak isteyen mağdur vatandaşlarımız için Yüksekova Noterince hak ve hakkaniyet çerçevesinde, şeffaf şekilde kura çekimi yapılacaktır. Noter huzurunda çekilecek kura sonuçlarına göre hak sahipliğini kazanan vatandaşlarımıza konutları teslim edilecektir. Buradaki çalışmalarda emeği geçen öncelikle devlet büyüklerimize, sahada gecesini gündüzüne katan arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum."

Yeni evine kavuşan Feyyaz Düzen de kendisine konut çıktığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Hendek, barikat olaylarında çok mağdur olmuştuk, çok yıpranmıştık. Allah nasip ederse ailemle beraber yeni dairemize en yakın zamanda taşınacağız. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Okunan duanın ardından noter huzurunda hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Törene, Vali Yardımcısı İdris koç, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.