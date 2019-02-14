Terör Örgütüne Ağır Darbe: 1.5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi
55 dakika önce
Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunun ardından tutuklanan zanlıların PKK terör örgütüyle bağlantılı oldukları ortaya çıktı.
Erzurum
'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunun ardından tutuklanan zanlıların PKK
terör örgütüyle bağlantılı oldukları ortaya çıktı. Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu geçtiğimiz 24 Ocak'ta Erzurum- Erzincan
karayolu üzerindeki Aşkale
polis uygulama noktasında durdurulan Ş.D. idaresindeki bir tırda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen çalışmada gözaltına alınan uyuşturucu baronunun da aralarında olduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzurum Valisi Okay Memiş
, Cumhuriyet tarihinin tek operasyonda ele geçirilen en büyük eroin miktarı olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçtiği operasyonla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Uyuşturucunun arkasında PKK terör örgütünün olduğuna dair kuvvetli deliller tespit ettik. Konu şu an yargıda" dedi.
(Ahmet Akbuğa/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:06 Kaynak: İHA
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