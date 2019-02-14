Son Dakika Haberleri: Terör Örgütüne Ağır Darbe: 1.5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Terör Örgütüne Ağır Darbe: 1.5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

55 dakika önce

Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunun ardından tutuklanan zanlıların PKK terör örgütüyle bağlantılı oldukları ortaya çıktı.

Terör Örgütüne Ağır Darbe: 1.5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin operasyonunun ardından tutuklanan zanlıların PKK terör örgütüyle bağlantılı oldukları ortaya çıktı. Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu geçtiğimiz 24 Ocak'ta Erzurum- Erzincan karayolu üzerindeki Aşkale polis uygulama noktasında durdurulan Ş.D. idaresindeki bir tırda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen çalışmada gözaltına alınan uyuşturucu baronunun da aralarında olduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erzurum Valisi Okay Memiş, Cumhuriyet tarihinin tek operasyonda ele geçirilen en büyük eroin miktarı olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçtiği operasyonla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Uyuşturucunun arkasında PKK terör örgütünün olduğuna dair kuvvetli deliller tespit ettik. Konu şu an yargıda" dedi.

(Ahmet Akbuğa/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:06 Kaynak: İHA

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