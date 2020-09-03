Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla PKK'ya yurt içi ve sınır ötesinde büyük darbe vuruluyor. PKK'ya karşı bu yılbaşından itibaren düzenlenen operasyonlarda 64'ü üst düzey 526 teröristin etkisiz hale getirilirken 152 terörist de ikna yoluyla Türkiye gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Yurt içinde içindeki terörist mevcudu 400'ün altına indirildi. Terör örgütünün belinin kırılmasında önemli rol oynayan yerli ve milli üretim İHA ve SİHA'lar, teröristlerin korkulu rüyası haline geldi. İHA ve SİHA'ların elinden kurtulmak için saklanacak delik arayan teröristler, son dönemde kamuflaj kıyafetleri giymeye başladı.

"TÜRKİYE ETKİLİ SONUÇLAR ALIYOR"

Sabah'ın haberine göre, PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan da bir süre önce bir grup terörist ile kamuflajlı kıyafetler giyinmiş olarak kamera karşısına geçmişti. Karayılan, İHA ve SİHA'larla ilgili itirafta bulunarak, "Türkiye etkili sonuçlar alıyor. İHA ve SİHA tekniğini elde etti. Ciddi bedeller ödedik" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL KAMUFLAJ DA KURTARAMADI

İstihbarat birimlerinin tespitlerine göre örgüt bu kıyafetleri giymeye haziran ayında başladı. 'Sniper' kıyafeti olarak bilinen üzeri püsküllü kıyafetleri giyerek optik ve termal takipten kaçacağını sanan teröristler, yine kurtulamadı. Haziran ayından bu yana etkisiz hale getirilen 87 teröristten birçoğunun üzerinde arazi ile uyumlu multispektral özellikte kumaştan imal edilen kamuflaj kıyafetleri olduğu bildirildi. SİHA'ların düzenlediği nokta operasyonlarla öldürülen teröristler arasında terörden arananlar listesinde kırmızı, turuncu ve gri kategoride bulunan üst düzey teröristler de bulunuyor.

ZAP'TA 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada Kuzey Irak'ta Zap bölgesinde düzenlenen operasyonda biri kadın 4 terörist etkisiz hale getirildi. Kadın teröristin PKK/ YPG'nin Haseki sorumlusu olan Hiyam Nuh Hacı olduğu belirlendi. Kadın teröristin yanındaki diğer 3 teröristle birlikte eylem hazırlığında olduğu belirlendi.