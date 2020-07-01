Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: "Türkiye güç ve inisiyatif üretirse Hafter'e Libya'da yer... - Son Dakika

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: "Türkiye güç ve inisiyatif üretirse Hafter'e Libya'da yer...

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: "Türkiye güç ve inisiyatif üretirse Hafter'e Libya'da yer yok" "Türkiye çomağı soktu; eşek arılarını havalandırdı, onları çok değişik alanlarla avlamaya başladı" "Türkiye düşmanlığı üzerinden beş benzemez bir araya geldi şu an" "Hafter ne demek?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: "Türkiye güç ve inisiyatif üretirse Hafter'e Libya'da yer yok"

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"Türkiye çomağı soktu; eşek arılarını havalandırdı, onları çok değişik alanlarla avlamaya başladı"

"Türkiye düşmanlığı üzerinden beş benzemez bir araya geldi şu an"

"Hafter ne demek? Hafter'in arkasındaki güçlerin Libya'yı sağması demek. Libya bu kadar ucuz bir şekilde sağılamaz"

ANKARA - Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, " Fransa'nın siyaset ve ideolojisi eleştirilebilir. Fransa küresel ve bölgesel hakimiyetle ilgili son derece önemli adımlar atıyor. Türkiye güç ve inisiyatif üretirse Hafter'e Libya'da yer yok. Hafter ne demek? Hafter'in arkasındaki güçlerin Libya'yı sağması demek. Libya bu kadar ucuz bir şekilde sağılamaz" dedi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Pençe-Kaplan Operasyonu hakkında konuştu. Ağar, Libya'daki son durumu da değerlendirerek, 'Salgının Gölgesinde Güç Kaos ve Gelecek' kitabıyla ilgili de bilgiler verdi. Pençe-Kaplan Operasyonu'nun önemini anlatan Ağar, "Türkiye çomağı soktu; eşek arılarını havalandırdı, onları çok değişik alanlarla avlamaya başladı. Biliyorsunuz mağaralarından çıkmıyorlar, illaki dürtmek gerekiyor. Böyle hamlelerle birlikte ortalığı hareketlendirmiş oluyorsunuz, böyle bir avantajı var. Adımların hepsi jeopolitik. Burada konsantrasyon son derece önemli, kuvvet çarpışanlarının doğru konumlanması önemli. Devletin aklı bunların hepsini hesap ediyor. Bir tek terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Etmek zorunda. Bu iş bu noktaya geldikten sonra geri adım atmaya başlarsanız bütün kazanımlarınızı kaybedebilirsiniz. Bu stratejik bir karşı etkiye maruz gelir ki, PKK onu istiyor zaten. Biz bununla Fırat Kalkanı, Zeytindalı Harekatı'nda karşılaştık, Barış Pınarı Harekatı'nda karşılaştık, Güneydoğu'da karşılaştık. Sürekli sopa yerken bile kafalarında Türk askerini mağlup etmek var. Sözde teröre dair bir destan yazmak" dedi.

Ağar, Libya'daki cepheleşmeye ilişkin, "Türkiye düşmanlığı üzerinden beş benzemez bir araya geldi şu an. Fransa'nınki çok karmaşık, Fransa'yı çok iyi anlamlandırmak gerekiyor. Evet Fransa başarısızlığı üzerinden çok suçlanabilir. Hafter'e yatırım yaptı ve Hafter başarmak üzereyken büyük bir mağlubiyet ile karşılaştı. Bu anlamda Fransa'nın siyaset ve ideolojisi eleştirilebilir. Onu görmemiz gerekiyor. Fransa küresel ve bölgesel hakimiyetle ilgili son derece önemli adımlar atıyor. Türkiye güç ve inisiyatif üretirse Hafter'e Libya'da yer yok. Hafter ne demek? Hafter'in arkasındaki güçlerin Libya'yı sağması demek. Libya bu kadar ucuz bir şekilde sağılamaz. Kimsenin toprağında, yeraltı kaynağında gözümüz yok" şeklinde konuştu.

"Kur'an-ı Kerim'den ayetler koydum kitabın içine"

'Salgının Gölgesinde Güç Kaos ve Gelecek' kitabına ilişkin konuşan Ağar, kitabını uzun süren çalışmalar sonucunda hazırladığını belirterek, "4D diye formül ürettim. Denge, düzen, dinamiğin bozulduğu bir evredeyiz. Bunun mutlaka onarılması gerekiyor. İnsanların akıbeti korkunç olacak, kitapta ikaz var. Bu (pandemi) büyük bir fırsat yanlışı düzeltmek için. Kur'an-ı Kerim'den ayetler koydum kitabın içine. Ayetlerle vermeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

Halife Hafter, Abdullah Ağar, Türkiye, Libya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: 'Türkiye güç ve inisiyatif üretirse Hafter'e Libya'da yer... - Son Dakika

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