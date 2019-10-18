Son Dakika Haberleri: Terör yandaşlarının saldırısına uğrayan, Türk esnafa destek
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Terör yandaşlarının saldırısına uğrayan, Türk esnafa destek

51 dakika önce

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Herne kentinde, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının Türk dükkanlarına saldırısından sonra, Türk STK'ları esnafa destek oldu.

Terör yandaşlarının saldırısına uğrayan, Türk esnafa destek, System.String[]

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Herne kentinde, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının Türk dükkanlarına saldırısından sonra, Türk STK'ları esnafa destek oldu.


Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Herne şehrinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için yürüyüş düzenleyen terör örgütü yandaşları, Türk dükkanlarına saldırmış ve olaylar çıkmıştı.


Saldırıya uğrayan Türk esnafa Uluslararası Demokratlar Birliği ( UID ) Ekonomi Birim Başkanı Abdullah Ören, Avrupa Karabükspor Derneği Başkanı Abdullah İnam ve Ibrıcaklılar Platformu Başkanı Hasan İbik, ziyaret ederek destek oldular.


UID Ekonomi Birim Başkanı Abdullah Ören, terör yandaşlarının Türk esnafa karşı yaptığı saldırıyı kınayarak, polisin yeteri kadar önlem almasını istedi. Ören, bu tür saldırıların endişe verici boyutta olduğunu ve Türk gençlerinin de sağduyulu davranması gerektiğini belirtti.


Saldırıya uğrayan Türk esnaflardan Yasemin Çakaloğlu, terör yandaşlarının dükkanına zarar verdiğini belirterek, polisin önlem almasını istedi.


Yasemin Çakaloğlu, dükkanına zarar verenlerden şikayetçi olduklarını belirterek, saldırıyı kınadı.


Avrupa Karabükspor Başkanı Abdullah İnam ve Ibrıcaklılar Platformu Başkanı Hasan İbik'da saldırıyı kınayarak, Türk esnafa destek oldular. - KARABÜK

Ren Vestfalya, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:41 Kaynak: İHA
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