Son Dakika Haberleri: Teröristler hendekleri terk ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Teröristler hendekleri terk ediyor

7 dakika önce

Terör örgütü PKK/YPG, kazdığı ve başında nöbet beklediği hendekleri terk etti.

Teröristler hendekleri terk ediyor, System.String[]

Terör örgütü PKK/YPG, kazdığı ve başında nöbet beklediği hendekleri terk etti.


Cerablus ile Membüç arasında bulunan Seyyade dağındaki hendeklerin teröristler tarafından terk edildiği görüldü. Daha önce bu çukur ve hendeklerin başında gruplar halinde gezen PKK/YPG'li teröristlerin buradaki nöbeti bıraktığı görüldü. Özellikle Türkiye ve Amerika'nın güvenli bölge konusunda anlaşmasının bunda etkili olduğu düşünülüyor. Öte yandan ABD'liler dün yayınladıkları bir fotoğrafla dikkat çekti. Fotoğrafta ABD askerleri hendekleri kapatıyordu. - CERABLUS

Amerika Birleşik Devletleri, Cerablus, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon'dan "Fırat'ın doğusunda ilk ortak helikopter uçuşu" açıklaması
Oyuncu Can Yaman, Televizyonun Star Adamı yarışmasında rakiplerini solladı Pentagon'dan Türk-ABD ortak uçuşuna ilişkin açıklama Ticaret savaşı kızıştı: Trump, ABD şirketlerinin Çin'den çekilmesini emretti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 10:58:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Teröristler hendekleri terk ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]