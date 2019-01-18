Teröristlerin Taciz Ateşlerine Karşılık Verildi
56 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığı, Afrin bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılığın verildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı
, Afrin
bölgesinde görev yapan TSK
unsurlarına, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılığın verildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:26 Kaynak: İHA
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