Son Dakika Haberleri: Teröristlerin Taciz Ateşlerine Karşılık Verildi

Teröristlerin Taciz Ateşlerine Karşılık Verildi

56 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılığın verildiğini bildirdi.

Teröristlerin Taciz Ateşlerine Karşılık Verildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Afrin bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılığın verildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı: "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza, PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:26 Kaynak: İHA

PKK, Afrin, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
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