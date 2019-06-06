Son Dakika Haberleri: Ters laleleri koparıp götüren 3 kişiye 180 bin TL para cezası
Son Dakika Güncel Haber

Ters laleleri koparıp götüren 3 kişiye 180 bin TL para cezası

52 dakika önce

Tunceli'de ters laleleri soğanlarıyla birlikte koparıp götürürken görüntülenen 3 kişi valilik talimatıyla tespit edilip 180 bin TL para cezası kesildi.

Ters laleleri koparıp götüren 3 kişiye 180 bin TL para cezası, System.String[]
Tunceli'de ters laleleri soğanlarıyla birlikte koparıp götürürken görüntülenen 3 kişi valilik talimatıyla tespit edilip 180 bin TL para cezası kesildi. Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar Köyü'ne ters laleleri fotoğraflamak için giden doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, laleleri köklerinden koparan 3 kişiyle karşılaşmış ve duruma tepki gösterip laleleri söküp götürenleri de arkadaşlarıyla görüntülemişti. Görüntülenen şahıslar jandarma ekipleri tarafından tespit edildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Tunceli Valiliği talimatıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. Maddesinin a ve f bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 3 kişiye kişi başı 60 bin 163 lira olmak üzere toplam 180 bin 489 TL idari para cezası uyguladı. Vali Tuncay Sonel sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ovacık'ta koruma altında,endemik ters laleleri koparan 3 şahıs bugün talimatımız üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ile İl Jandarma Komutanlığımızca tespit edilmiş, her bir şahsa ayrı ayrı 60 bin 163 TL olmak üzere toplamda 180 bin 489 TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi.
(Ercan Topaç/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
Tunceli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ters laleleri koparıp götüren 3 kişiye 180 bin TL para cezası kesildi ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Winternitz'den S-400 açıklaması! Özel harekat polisleri kuyumcu dükkanına sis bombası atarak operasyon düzenledi! Bakan Soylu, kendisini "Akıllı ol" diye tehdit eden vatandaşla ilgili konuştu: Adamın kim olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 00:12:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ters laleleri koparıp götüren 3 kişiye 180 bin TL para cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]