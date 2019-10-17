Son Dakika Haberleri: Tescillenen Kula leblebisi tanıtıldı
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Tescillenen Kula leblebisi tanıtıldı

24 dakika önce

Yılda ortalama 2 bin 400 ton nohudun leblebiye dönüştüğü Kula'da, "Coğrafi İşaret Belgesi" almaya hak kazanan leblebinin marka haline gelmesi için çalışma başlatıldı.

Tescillenen Kula leblebisi tanıtıldı, System.String[]

Yılda ortalama 2 bin 400 ton nohudun leblebiye dönüştüğü Kula'da, "Coğrafi İşaret Belgesi" almaya hak kazanan leblebinin marka haline gelmesi için çalışma başlatıldı.


Zeytinli Konak'ta 24. dönem Manisa Milletvekili Opr. Dr. Muzaffer Yurttaş'ın girişimiyle bir araya gelen protokol üyeleri ve leblebi üreticileri, markalaşma yolunda yapılması gereken çalışmaları masaya yatırdı.

Toplantıda, Kula leblebisinin üretimin yüzde 95 gibi büyük bir kısmının iç ve dış piyasaya toptan satıldığı, perakende satışlar geliştirilerek karlılık düzeyinin arttırılması gerektiği vurgulandı.

Yurttaş, gazetecilere yaptığı açıklamada Kula leblebisinin daha geniş kitlelere ulaşması için ilçedeki sektör temsilcileri ve protokol üyeleriyle bir araya geldiklerini dile getirdi.

Kula leblebisinin, kokusu, tadı, görünüşüyle farklı olduğunu aktaran Yurttaş, "Toplantıda, kendi girişimlerimle yaptığım ve tamamen tanıtım maksatlı paketleme ve teşhir ürünlerinin örneklerini sergiledim. 'Leb demeden anlaşılan leblebi, Kula leblebisi' sloganıyla çıktığımız bu yolda Kula'nın en önemli ürünlerinden birisi olan leblebiyi, nasıl daha çok kitlelere tanıtabiliriz? Bunun gayreti içerisindeyiz." dedi.

Tanıtım toplantısına, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ve davetler ile leblebi üreticileri katıldı.

Zeytinli, Konak, Kula, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:22 Kaynak: AA
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