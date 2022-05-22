TESK Başkanı Palandöken: Mobilya ve Beyaz Eşyada Taksit Sayısı Artırılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni evlenecek çiftlerin ikinci el eşyaya yönelmemesi, mobilya ve beyaz eşya sektöründeki durgunluğun giderilmesi için bu ürünlerin kredi kantıyla satışında taksit sayılarının artırılması gerektiğini söyledi. Palandöken, "Tüketici kredilerinde yeni evlenecek çiftler için faizleri düşük, ödenebilir sürelerde kredilenme yapılırsa zaten satıcı ve alıcı arasındaki bu dengenin kurulmuş olması, ekonomide de sıcak paranın piyasaya intikali sağlanmış olur" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bugün yaptığı açıklamada, yaklaşan düğün sezonuna rağmen mobilya ve beyaz eşya sektöründeki duygunluğa dikkat çekti. Mobilya ve beyaz eşya fiyatlarındaki artış nedeniyle yeni evlenecek çiftlerin ikinci el eşyaya yöneldiğini belirten Palandöken, bu ürünlerin kredi katıyla yapılan satışlarında taksit sayısının artırılmasını gerektiğini, bundan hem çiftlerin hem de satıcıların karlı çıkacağını söyledi. Palandöken, şöyle konuştu:

"MALİYETLER NEDENİYLE FİYATLAR BİR YILDA 3-3,5 KAT ARTTI"

"Düğün mevsimlerinin başlamasıyla mobilya sektöründe, beyaz eşya sektöründe piyasaların canlanması ve sektörün canlanması için taksit sayılarında düzenleme yapılması lazım; birçok üründe 9 taksiti geçemiyor. Geçen yılki maliyetle bu yılki maliyet veya 'düğün paketi' dediğimiz mobilya sektöründe 3 kat, 3,5 kat fiyatlar arttı. 10 bin liralık düğün paketleri 30-40 bin liraya çıktı. Gençler, düğünlerini yapıp yeni eşya almak yerine ikinci el eşyaya yöneliyor.

"PİYASALARIN CANLILIĞI, HAREKETLİLİĞİN SAĞLANMASI TAKSİT SAYILARI İLE DE İLİNTİLİ"

Hem sektördeki yığıntının hem alanların gönül rahatlığında kullanabileceği, ödeyecekleri taksit sayıları da çok önemli. Böylelikle piyasaların canlanması, ekonominin, güveninin devam etmesi önemli. Beyaz eşya başta olmak üzere mobilya sektöründe bu hareketliliğin kazanılması sanayi sitelerine de iş hareketliliği getirecek, dolayısıyla istihdamda katkı koyacak. Piyasaların canlılığı, hareketliliğin sağlanması taksit sayıları ile de ilintili.

"YENİ EVLENECEKLERE FAİZİ DÜŞÜK, ÖDENEBİLİR SÜRELERDE KREDİ VERİLMELİ"

Tüketici kredilerinde yeni evlenecek çiftler için faizleri düşük, ödenebilir sürelerde kredilenme yapılırsa zaten satıcı ve alıcı arasındaki bu dengenin kurulmuş olması, ekonomide de sıcak paranın piyasaya intikali sağlanmış olur. Alım güçlerine göre mobilya, beyaz eşya seçeneklerinde artış sağlanmış olur. Hem mevsimsel olarak hem de iki yıldır pandemi sürecinde ötelenen yaklaşık 1 milyon beklediğimiz düğünlerde bu sektörün hareketli bir şekilde amaçlarına uygun evlerini döşeyebilirler. ve bunu da talep ediyoruz, gerçekleştiği zaman da 'kazan kazan' felsefesi ile herkes bu işte karlı çıkacak."