TESK Genel Başkanı Palandöken: "Esnaf Yeni Paketi Heyecanla Bekliyor"
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önümüzdeki günlerde esnaf ve sanatkarlar için özel bir paket açıklayacak olmasının sevindirici olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarımız için yeni hazırlanacak olan paketi 2 milyona yakın esnaf ve sanatkarımız büyük...
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
'ın önümüzdeki günlerde esnaf ve sanatkarlar için özel bir paket açıklayacak olmasının sevindirici olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Esnaf ve sanatkarımız için yeni hazırlanacak olan paketi 2 milyona yakın esnaf ve sanatkarımız büyük bir heyecanla beklemektedir" dedi.
Başta perakende sektörünü düzenleyen yasanın güncellenmesi, emeklilikte prim
gün sayısının 7 bin 200 güne düşürülmesi olmak üzere birçok konuda iyileştirme beklediklerini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın esnafımızla ilgili yaptığı açıklamalar 2 milyona yakın esnafımızda büyük bir sevinçle karşılandı. Şu anda sosyal güvenlikte norm birliği ile birlikte SSK'lılar gibi Bağ-Kurlu esnafımızın da 7 bin 200 günde emekli olması bekleniyor. En önemlisi tüm esnaf kollarını ilgilendiren perakende sektörünü düzenleyen yasanın kurallarının yeniden konulmasıdır. Bununla birlikte iş yeri kiralarında stopaj uygulamasının kaldırılması, çıraklıkta geçen sürelerin emekliliğe sayılması, sıfır faizli cansuyu kredisi verilmesi, sicil affı çıkarılması ve korsan taşımacılıkla mücadele gibi önemli konuların bir an önce bu pakete girmesini bekliyoruz" diye konuştu. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:22 Kaynak: İHA
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