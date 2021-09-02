"Teşkilat" ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkacak - Son Dakika

TRT 1 ekranlarında geçen sene başlayan ve ilgiyle izlenen "Teşkilat" dizisinin ikinci sezon fragmanı yayınlandı.

Aksiyon sahneleri ve görsel efektleriyle dikkati çeken fragmanda, yeni sezonda kadroya dahil olan usta oyuncular Gürkan Uygun ve Hakan Boyav da yer aldı.

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının öyküsü anlatan, yapımcılığını TIMS&B Productions'ın yaptığı dizi, yenilenen mekanları ve sıra dışı hikayesiyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.