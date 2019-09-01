Son Dakika Haberleri: Texas'ta yine silahlı saldırı: 5 ölü
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Texas'ta yine silahlı saldırı: 5 ölü

1 saat önce

ABD'nin Texas eyaletinde trafik kontrolünde durdurulan bir şahıs aracıyla polisten kaçarken etraftakilere ateş açtı.

Texas'ta yine silahlı saldırı: 5 ölü, System.String[]

ABD'nin Texas eyaletinde trafik kontrolünde durdurulan bir şahıs aracıyla polisten kaçarken etraftakilere ateş açtı. En az 5 kişinin hayatını kaybettiği olayda saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürüldü.ABD'nin Texas eyaletinde trafik kontrolünde durdurulan bir şahıs aracıyla polisten kaçarak etraftakilere ateş açtı. 21 kişiyi yaralayan saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürüldü. Odessa Emniyet Müdürü Michael Gerke olayda 5 kişinin öldüğünü açıklarken, saldırganın bu sayılanlar arasında olup olmadığını belirtmedi.


Odessa polisinin verdiği bilgilere göre olay, polisin sola sinyal vermediği gerekçesiyle bir aracı trafik kontrolünde durdurmasıyla başladı. Polise ateş açan saldırgan, Midland kentinden Odessa kentine doğru etraftakilere ateş açarak aracını sürmeye devam etti. Ardından bir posta nakil aracını kaçıran saldırgan etraftakilere ateş açmayı sürdürdü. Odessa yakınlarındaki bir sinema salonu önünde durdurulan saldırgan polisle girdiği çatışmada öldürüldü.


FBI soruşturma başlattı


Yaralılar arasında 3 polis memuru ve 17 aylık bir çocuğun da olduğu kaydediliyor. Saldırganın 30 yaşlarında ve beyaz bir erkek olduğu belirtiliyor.


ABD Başkanı Donald Trump Twitter paylaşımında Adalet Bakanı William Barr'ın saldırıyla ilgili kendisini bilgilendirdiğini söyledi. Trump Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) da soruşturmaya müdahil olduğunu ifade etti.


Silah edinmenin yasal olarak zor olmadığı ABD'de okullarda, alışveriş merkezlerinde, kamuya açık alanlarda sivillere yönelik sık sık silahlı saldırılar yaşanıyor. ABD'de en son ağustos ayında El Paso (Texas) ve Dayton'da (Ohio) iki silahlı saldırı düzenlenmiş ve bu saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetmişti.


AP,AFP,dpa/ EC,ET


(c)

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:33 
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