TFB Genel Koordinatörü Onan: "En hazır şekilde Hollanda maçına çıkacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TFB Genel Koordinatörü Onan: 'En hazır şekilde Hollanda maçına çıkacağız' - Son Dakika

TFB Genel Koordinatörü Onan: "En hazır şekilde Hollanda maçına çıkacağız"

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan, "En hazır şekilde Hollanda maçına çıkacağız" dedi.

TFB Genel Koordinatörü Onan:

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan, "En hazır şekilde Hollanda maçına çıkacağız" dedi.

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadelesi öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan açıklamalarda bulundu.

"EN HAZIR ŞEKİLDE HOLLANDA MAÇINA ÇIKACAĞIZ"

Ankara'nın atmosferine güvendiklerini belirten Onan, "Hep Ankara'da oynuyoruz ve hep de dolu salonlara oynuyoruz. Yine biletler çok az kaldı. Takım kampa girdi. Sakatlarımız var, ilk maç göndereceğimiz oyuncular var. FIBA ve EuroLeague çekişmesinden dolayı biraz karmaşık oluyor ama yine bunu tek başarabilen ülke biziz. Diğer tarafta hiçbir EuroLeague oyuncusu gitmiyor. Yine biz kulüplerimizle konuşuyoruz. Bugün herkes toplanacak. En hazır şekilde Hollanda maçına çıkacağız" dedi.

Hollanda maçının da kolay geçmeyeceğini belirten Onan, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında bakın kolay ve zor maç diye oyuncular ve takım mantalitesini sahaya koydukları performansları kolay ve zor sokuyor. Hollanda takımına da karşı siz gereken mücadeleyi yapmadığınız zaman maça ortak olurlar. Bizim rakiplerin durumundan ziyade biz nasıl sahada olacağız ? Ne kadar mücadele edeceğiz. Verilen taktiğe uymak daha önemli, o açıdan Hollanda ve İsveç maçı da önemli. Tabi İsveç maçına biraz daha kadro çıkabiliriz diye duruyor. Her zaman çok güzel bir atmosfer var ve bunun tekrarını bekliyoruz. Aslında oyuncularında bu çok hoşuna gidiyor. Ankara seyircisi salonu tamamen dolduruyor. Çok güzel etkinlikleri oluyor. Her zaman burada oynadığımız maçlarında çoğunu kazanıyoruz."

(İHA)

Ömer Onan, basketbol, Hollanda, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:20 Kaynak: İHA
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