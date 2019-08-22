Son Dakika Haberleri: TFF 1. Lig'de 2. hafta heyecanı Bolu'da başlıyor!
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TFF 1. Lig'de 2. hafta heyecanı Bolu'da başlıyor!

47 dakika önce

1. Lig'de 2. haftanın açılış maçı yarın saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda Boluspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak.

TFF 1. Lig'de 2. hafta heyecanı Bolu'da başlıyor!, System.String[]

1. Lig'de 2. haftanın açılış maçı yarın saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda Boluspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak.


TFF 1. Lig'de 2. haftanın programı şöyle


Yarın:


20.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)


24 Ağustos Cumartesi:


16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor (Aktepe)


21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)


21.45 Altınordu- Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)


25 Ağustos Pazar:


17.00 Ümraniyespor- Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)


19.15 Ekol Göz Menemenspor- Hatayspor (İzmir Atatürk)


21.45 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)


21.45 Adanaspor- Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)


26 Ağustos Pazartesi:


20.00 İstanbulspor- Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Boluspor, Bolu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:47 
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