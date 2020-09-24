TFF 1. Lig'de 3. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'in 3. haftası yarın yapılacak Adanaspor- Ankara Keçiörengücü maçıyla başlayacak.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)
26 Eylül Cumartesi:
14.00 Ümraniyespor- İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Bursaspor- Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Akhisarspor- Balıkesirspor (Spor Toto Akhisar)
27 Eylül Pazar:
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)
16.30 Ankaraspor- Adana Demirspor (Osmanlı)
19.00 Altay- Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
28 Eylül Pazartesi:
19.00 Beypiliç Boluspor- Altınordu (Bolu Atatürk)
19.00 Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:29 - Kaynak: AA
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