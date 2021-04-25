TFF 1. Lig: Menemenspor: 2 Eskişehirspor: 1

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Menemenspor, sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
19. dakikada sol kanattan gelişen Eskişehirspor atağında topla birlikte ceza sahasına giren Uğur Semizoğlu kaleciyle karşı karşıya kalarak şutunu attı. Kaleci Batuhan topu oyun alanına çeldi.
23. dakikada Eskişehirspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Tayfun Aydoğan, şutunu attı ancak kaleci Cengiz Alp, topa ayağıyla müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
27. dakikada orta alandan gelişen Menemenspor atağında Rıdvan Koçak'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan İsmail Odabaşı, meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlarla buluşturdu. 1-0
36. dakikada sol kanattan atak yapan Menemenspor'da Tayfun Aydoğan'ın ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte yükselerek kafa vuruşu yapan Rasheed topu yere çarptırarak ağlara gönderdi. 2-0
64. dakikada sağ çaprazdan serbest vuruş kullanan Eskişehirspor'da topun başına geçen Bedirhan Altunbaş, direkt kaleyi vurdu ancak kaleci Batuhan topu kurtardı.
67. dakikada sol taraftan serbest vuruş kullanan Eskişehirspor'da Tolga Yakut ceza sahasına ortaladı, topa yükselen Furkan Baladan kafa vuruşu yapsa da kaleci Batuhan topu kontrol etti.
86. dakikada Menemenspor defansının pas hatasıyla topla buluşan Berkay Tanır, ceza sahası yayının içinden vurduğu sert şutla topla ağlarla buluşturdu. 2-1
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Gürcan Hasova xx, Hakan Karabalcık xx, Murat Altan xx
Menemenspor: Batuhan Ahmet xx, Rıdvan Koçak xx, Furkan Bayır xx, Domgjoni xx, Emir Han xx, Alhassan xx (Berkay Samancı dk. 90+1 ?), Ba xx, Tayfun Aydoğan xx (Bekir Sönmez dk. 86 ?), Omar xx (Anaane dk. 86 ?), Rasheed xxx (Yusuf Talum dk. 90+1 ?), İsmail Odabaşı xxx (Emre Adıgüzel dk. 78 x)
Yedekler: Fatih Demirlek, Murat Yılmaz, Ömer Şahbaz, Abdülkadir Öksüz, Aydın Yılmaz
Teknik Sorumlu: Recep Yazıcı
Eskişehirspor: Cengiz Alp xx, Bedirhan Altunbaş xx, Mevlüt Çelik x, Emir Yıldız x, Cihangir Çağlıyan xx, Tolga Yakut xx, Furgan Polat x (Furkan Balaban dk. 33 x), Uğur Semizoğlu xx, Buğra Çağlıyan x, Onur Arı x (Talha Erdoğan dk. 78 x), Berkay Tanır xxx
Yedekler: Cemal Eren, Onurhan Uyanık, Göktuğ Ünüvar, Selman Çiftkanat, Kaan Gaman, Utku Kızılkaya
Teknik Direktör: Yasin Söğüt
Goller: İsmail Odabaşı (dk. 26), Rasheed (dk. 36) (Menemenspor), Berkay Tanır (dk. 86)(Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Alhassan, Domgjoni, Rıdvan Koçak (Menemenspor), Mevlüt Çelik (Eskişehirspor) - İZMİR
Kaynak: İHA
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