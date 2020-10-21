TFF 2. Lig: Kocaelispor: 1 İnegölspor: 0

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı İnegölspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Süleyman Bahadır xx, Hasan Cebeci xx, Bedirhan Soydemir xx
Kocaelispor: Bayram Olgun xx, Kemal Can Aydemir xx, Yiğitali Bayrak xxx, Semih Karadeniz xxx, Gökhan Meral xx (Erdinç Karakaş dk. 85 ?), Numan Çürüksu xxx, Muhammed Gönülaçar xxx, Benhur Keser xxx, Ramazan Çevik xx (Cerem Talha Dinçer dk. 75 xx), Mesut Özdemir xx, Bahattin Köse xx (Batuhan Er dk. 58 xx)
İnegölspor: Gökhan Siverek x, Gökhan Kurumuş x, Metin Yükselx x, Ahmet Hakan Şahin xx, Selimcan Temel x (Yunus Emre Duyan dk. 73 x), Abdulkadir Kuzey xx (Denis Taşkesen dk. 67 x), Oğuz Çetinkaya xx, Bilal Yıldırım x, Ogün Çalışkan x, Ali Aydemir x (Fatih Üge dk. 62 x), Erdal Kaya x (Erdem Seçgin dk. 72 x)
Yedekler: Mertcan Babat, Ömer Faruk Şenkan, Erdi Can Şehit, Emir Özsoy, Berkan Çelik
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Goller: Benhur Keser (dk. 57) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Muhammed Gönülaçar, Batuhan Er, Benhur Keser (Kocaelispor), Denis Taşkesen (İnegölspor) - KOCAELİ
- Kaynak: İHA
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