TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 15. haftanın perdesi açıldı!

Bu iki ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:



- TFF 2. Lig



Beyaz Grup:



Hekimoğlu Trabzon- Gümüşhanespor: 1-0



- TFF 3. Lig



1. Grup:



Yomraspor-Çatalcaspor: 1-1



Şile Yıldızspor- Sultanbeyli Belediyespor: 0-1



2. Grup:



Esenler Erokspor- Ağrı 1970: 0-1



1877 Alemdağspor- Fethiyespor: 1-3



3. Grup:



Somaspor- Karacabey Belediyespor: 0-1



Altındağ Belediyespor-Modafen: 1-4



