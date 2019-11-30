Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 15. haftanın perdesi açıldı!
Son Dakika Spor TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 15. haftanın perdesi açıldı! - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 15. haftanın perdesi açıldı!

6 saat önce

Bu iki ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle: - TFF 2. LigBeyaz Grup: Hekimoğlu Trabzon-Gümüşhanespor: 1-0- TFF 3. Lig1. Grup: Yomraspor-Çatalcaspor: 1-1Şile Yıldızspor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-12. Grup: Esenler Erokspor-Ağrı 1970: 0-11877 Alemdağspor-Fethiyespor: 1-33.

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 15. haftanın perdesi açıldı!, System.String[]

Bu iki ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:


- TFF 2. Lig


Beyaz Grup:


Hekimoğlu Trabzon- Gümüşhanespor: 1-0


- TFF 3. Lig


1. Grup:


Yomraspor-Çatalcaspor: 1-1


Şile Yıldızspor- Sultanbeyli Belediyespor: 0-1


2. Grup:


Esenler Erokspor- Ağrı 1970: 0-1


1877 Alemdağspor- Fethiyespor: 1-3


3. Grup:


Somaspor- Karacabey Belediyespor: 0-1


Altındağ Belediyespor-Modafen: 1-4


Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Trabzon, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:34 
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