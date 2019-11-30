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TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 15. haftanın perdesi açıldı!
6 saat önce
Bu iki ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle: - TFF 2. LigBeyaz Grup: Hekimoğlu Trabzon-Gümüşhanespor: 1-0- TFF 3. Lig1. Grup: Yomraspor-Çatalcaspor: 1-1Şile Yıldızspor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-12. Grup: Esenler Erokspor-Ağrı 1970: 0-11877 Alemdağspor-Fethiyespor: 1-33.
Bu iki ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
- TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
Hekimoğlu Trabzon- Gümüşhanespor: 1-0
- TFF 3. Lig
1. Grup:
Yomraspor-Çatalcaspor: 1-1
Şile Yıldızspor- Sultanbeyli Belediyespor: 0-1
2. Grup:
Esenler Erokspor- Ağrı 1970: 0-1
1877 Alemdağspor- Fethiyespor: 1-3
3. Grup:
Somaspor- Karacabey Belediyespor: 0-1
Altındağ Belediyespor-Modafen: 1-4
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:34
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