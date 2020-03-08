TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Kemerspor 2003: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Kemerspor 2003: 1 - Son Dakika Spor

TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Kemerspor 2003: 1

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'un 27. haftasında Fatsa Belediyespor, sahasında ağırladığı Kemerspor 2003'ü 2-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Kemerspor 2003: 1, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'un 27. haftasında Fatsa Belediyespor, sahasında ağırladığı Kemerspor 2003'ü 2-1 mağlup etti.


Stat: Fatsa İlçe


Hakemler: Furkan Bakan xx, Burak Gültek xx,İsa Doğanlar xx


Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Rıdvan xx, Rıdvan Sağlam xx, Hacı Şükrü xx (Zeki dk. 90 ?), Yeldar xx (Sergen dk. 77 x), Mehmet Seçme xx, Fatih Arat xx, Hüseyin Cankut xx, Ahmet Şahbaz xx, Burak xx, Mükail xx (Ufuk dk. 63 x)


Kemerspor 2003: İsmail xx, Hüseyin xx, Onur xx (Furkan dk. 90 ?), Semih xx, Erdinç xx, Mehmet Kılıç xx, Tolgahan xx, Emirhan xx, Hasan x (Hasan dk. 60 x), Berkay xx, Safa xx (Hasan Türk dk. 71 x)


Goller: Rıdvan Sönmez (dk. 31), Hacı Şükrü Çiçek (dk. 53) (Fatsa Belediyespor), Onur Okan (dk. 41)(Kemerspor 2003)


Sarı kartlar: Mükail, Burak, Ufuk, Yeldar, Mehmet Seçme, Ahmet Şahbaz (Fatsa Belediyespor), Onur Okan (Kemerspor 2003) - ORDU

Türkiye Futbol Federasyonu, Rıdvan Sağlam, Fatsa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:36 Kaynak: İHA
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