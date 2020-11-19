TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 Kahta 02 Spor: 0 - Son Dakika

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 Kahta 02 Spor: 0

19.11.2020 15:06
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 Kahta 02 Spor: 0, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Kahta 02 Spor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Kahta 02 Spor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

9. dakikada sol kanattan atağı sürükleyen Barış'ın ceza sahasına ortasında kaleci Serkan topa sahip oldu.

11. dakikada hızlı gelişen Fethiyespor atağında kaleci Burak kalesini terk etti. Ceza sahasına yapılan ortada Yakup topu kafayla boş kaleye yolladı. 1-0

25. dakikada Hakan'ın ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği şut yandan auta gitti.

28. dakikada Ali Han'ın ortasında penaltı noktası üzerinden Anıl Gir'in kafa vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı.

36. dakikada Yakup kazanılan serbest vuruşu doğrudan kaleye kullandı. Kaleci Burak topu kornere çeldi.

48. dakikada Cemal çalımlarla ceza sahasına girdi. Vuruşunda top kale çizgisine paralel gitti. Devamında savunma topu uzaklaştırdı.

55. dakikada Caner'in şutunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında Fethiyespor hızlı çıktı. Ali Han sürüklediği pozisyonda pasını ceza sahası içindeki Cemal'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten auta çıktı.

60. dakikada Yakup ve Cemal'in paslaşmaları ile ceza sahasında topla buluşan Anıl Gir düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

80. dakikada Yakup ile verkaça giren Ethem ceza sahasına girdi. Kale sahasında savunma yerinde bir müdahale tehlikeyi önledi.

STAT: Fethiye Şehir

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer xxx, Arif Dilmeç xxx, Camal Can Çakır xxx

FETHİYESPOR: Serkan xxx, Kutay xxx, Berkay xxx, (Dk. 90+2 Erkan),Anıl xxx, ( Dk. 87 Hakan Yakup x), Cemal xxx, (Dk. 79 Murat x), Yakup xxxx, Bülent xxx, Fatih xx, (Dk. 87 Turgay x),İbrahim xx, Ali Han xxx, (Dk.79 Serhat x), Hayrullah xxx

KAHTA 02 SPOR: Burak xx, Caner xx, (Dk. 73 Ömer x) Hakan Akman xx, İsmail xx, Salih Sarıkaya xx, Ahmet xx, Erdi xx, (Dk. 38 Salih Yener), Mehmet Berber xx, Mehmet Doğan xx, (Dk. 68 Serdar x), İsmail xx, Barış xx

SARI KARTLAR: Dk. 2 Cemal, Dk. Fatih, Dk. 42 Anıl, Dk. 64 Ali Han ( Fethiyespor ), Dk. 36 Caner, Dk. 42 İsmail, Dk. 66 Salih Sarıkaya ( Kahta 02 Spor)

GOLLER: Dk. 11 Yakup, Dk. 60 Anıl ( Fethiyespor) - MUĞLA

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 Kahta 02 Spor: 0
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 Kahta 02 Spor: 0
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 Kahta 02 Spor: 0
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 Kahta 02 Spor: 0
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 Kahta 02 Spor: 0
TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 Kahta 02 Spor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Kahta, Ceza, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 Kahta 02 Spor: 0 - Son Dakika Spor


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