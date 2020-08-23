TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın acı günü - Son Dakika

Mesajda, "Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'ın babası Zeki Baykan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Sayın Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Konyaspor Kulübü de internet sitesinden bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Baykan'ın naaşı, cenaze namazı için merkez Meram ilçesindeki Hacı Fettah Mezarlığı avlusuna getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mehmet Baykan 'ın vefat eden babası Zeki Baykan, Konya 'da son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 15:35

Kaynak: AA

Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi

Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim

En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi