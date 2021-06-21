TFF'den Azerbaycan'a teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki konukseverliği ve destekleri için Azerbaycan'a teşekkür etti.

TFF'nin resmi internet sitesinde "T?ş?kkürler Qardaş Azerbaycan" başlığıyla yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Azerbaycan-Türkiye birliği ve beraberliğinin ilelebet devam edeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösteren Azerbaycan halkına Milli Takımımızın yanında oldukları için şükranlarımızı sunarız."