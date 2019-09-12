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TFF Tahkim Kurulundan Terim'in cezasına indirim

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maç men cezasını 3 maça indirdi.

TFF Tahkim Kurulundan Terim'in cezasına indirim, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maç men cezasını 3 maça indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fatih Terim'e verilen 4 maç men cezasını 3 maça, 19 bin lira para cezasını da 13 bin liraya indirdiği belirtildi.

Galatasaray Antrenörü Ümit Davala'nın 3 maç men ve 19 bin 500 lira para cezasının ise onandığı kaydedildi.

Açıklamada, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in 60 günlük hak mahrumiyetinin 45 güne, 40 bin lira para cezasının ise 30 bin liraya indirildiği ifade edildi.

Kurul ayrıca, Fenerbahçe'nin 49 bin lira para cezasını ve İstikbal Mobilya Kayserispor'un toplam 184 bin lira para cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Fatih Terim, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:26 Kaynak: AA
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