Son Dakika Haberleri: TGRT Haber ekibi çatışmanın ortasında böyle kaldı
Son Dakika 3. Sayfa TGRT Haber ekibi çatışmanın ortasında böyle kaldı

TGRT Haber ekibi çatışmanın ortasında böyle kaldı

1 saat önce

TGRT Haber ekibi çatışmanın ortasında böyle kaldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeleri takip eden TGRT Haber ekibinden muhabir Emre Kol ve kameraman Burak Taştan çatışmanın ortasında kaldı.

TGRT Haber ekibi çatışmanın ortasında böyle kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeleri takip eden TGRT Haber ekibinden muhabir Emre Kol ve kameraman Burak Taştan çatışmanın ortasında kaldı.

TGRT Haber ekibi çatışmanın ortasında böyle kaldı

Barış Pınarı Harekatı, Burak Taştan, Şanlıurfa, Akçakale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:59 Kaynak: İHA
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