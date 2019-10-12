TGRT Haber ekibi çatışmanın ortasında böyle kaldı
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TGRT Haber ekibi çatışmanın ortasında böyle kaldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeleri takip eden TGRT Haber ekibinden muhabir Emre Kol ve kameraman Burak Taştan çatışmanın ortasında kaldı. Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:59 Kaynak: İHA
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