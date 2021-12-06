"The Journey of Being" Dijital Sanat Sergisi açıldı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla Karatay Belediyesi iş birliği ile KTO Karatay Üniversitesince düzenlenen "The Journey of Being: Yunus Emre, Var Olmanın Dijital Yolculuğu ve Mevlana Celadeddin-i Rumi" Dijital Sanat Sergisi açıldı.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Kılıçarslan Kent Meydanı'ndaki törende bilimsel, sosyal kültürel projeler düzenlediklerini dile getirdi.

Sergide Yunus Emre ile Mevlana'nın eserlerinin dijital sanatla harmanlandığını anlatan Sade, "Karatay Medresesi'ndeki dijital serginin yanı sıra Kılıçarslan Kent Meydanı'ndaki üç çadırda da farklı etkinlikler, sergilerin olduğu bir bilim ve kültür atmosferini birlikte yaşayacağız. 6-17 Aralık'ta bu programın olmasının da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Yunus Emre'nin dizelerinin öz Türkçeyi hatırlattığını dile getirerek, "Bu proje Yunus emre ile Mevlana'yı dijital sanat kullanarak bize hatırlatmış, farklı bir metotla bir daha öğretmiş oluyor. Tarih ve edebiyat dijital sanatla buluşmuş oluyor." dedi.

Karatay Medresesi'nde açılan sergide, "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" dolayısıyla Yunus Emre'nin eserleri dijital yöntemlerle anlatılıyor.

Mevlana'nın insana bakışı ve dijitalleşmenin Mevlana öğretisine katkısı gibi konularda söyleşiler düzenlenecek. Sergide 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinde Mevlana'nın gençlere anlatılması amaçlanıyor.

Kılıçarslan Kent Meydanı'na kurulan 3 çadır ve Karatay Medresesindeki sergi 17 Aralık'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.