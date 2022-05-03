SPOR THF Başkanı Kılıç Büyük kulüplerimizle hentbol takımı kurmaları konusunda iletişim halindeyiz - Son Dakika

SPOR THF Başkanı Kılıç Büyük kulüplerimizle hentbol takımı kurmaları konusunda iletişim halindeyiz

A Milli Takımımız ve kulüplerimiz için kaynak yaratmak zorundayız

Hentbolu biraz daha yaygınlaştırabilmek için sokağa indirmek istiyoruz

Uzun vadede başarılı olmamak imkansız

Kaliteli maç sayısını arttırmak için play-off'ları devreye sokacağız

Kaan ÜLKER - Ali DANAŞ İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, büyük kulüplerin hentbol takımı kurma çalışmalarıyla ilgili, Kesinlikle kendileriyle iletişim içerisindeyiz. Temas içerisindeyiz. Biz şartları olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Bu sene, önümüzdeki sene... Doğru iklimde, onları doğru rekabet şartlarını oluşturabilecek bir yapıya dahil etmek istiyoruz dedi.

THF Başkanı Uğur Kılıç, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Hentbolun çok fazla sponsora ihtiyaç duyduğuna vurgu yapan Kılıç, sporda başarının kaynaklarla olabileceğini ve bunun da güçlü markalarla gerçekleşebileceğine dikkati çekti. Birçok önemli marka ile sponsorluk imzaladıklarını ve bayram sonrası başka sponsorluklar da açıklayacaklarını söyleyen başkan Kılıç, Bizler kaynak yaratmalıyız federasyon yönetimi olarak. Yarattığımız kaynakla kulüplerimizi güçlendirmeliyiz, Milli Takım'ın imkanlarını arttırmalıyız ki oyuncu havuzumuzu geliştirelim ve olimpiyatlara hentbol olarak milli takımımızı temsil edelim. Bu uzun soluklu bir süreç. Sporcuların gözünde, sporcuların kalbinde bu isteği sonuna kadar görüyorum. U16 Milli Takımımızla da U20 Milli Takımımızla da A Milli Takımımızla da birebir görüşmeler yapıyorum, toplantılar yapıyorum. Herkes kendi imkanları doğrultusunda çalışıyorlar. Bunu biraz daha yaymamız gerekiyor. O sporcuların bir gün değil, 3 gün değil, kamp boyunca değil, 365 gün milli takım sporcusu olması gerekiyor. Bunun için de kulüplerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. İmkanları arttırmamız gerekiyor ki tam zamanlı, merkezlere hentbolu aldıkları bir yaşamları olsun ve hepsi birer olimpiyat sporcusu olma adayı olsun. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız diye konuştu.

HENTBOLU BİRAZ DAHA YAYGINLAŞTIRABİLMEK İÇİN SOKAĞA İNDİRMEK İSTİYORUZ

Şu an hentbolun, voleybolun, basketbolun amatör branş olarak adlandırılamayacak gelirlere sahip olduklarını belirten Kılıç, yaptığı açıklamada, Kulüplerin bu yönde bir yapılanmaları var. İyiye arttırmaya devam etmeli. Tabii saha içi başarıları çok önemli. Burada da milli takımlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Milli takım sporcularımıza çok önemli görevler düşüyor. Ben her zaman onlara söylüyorum; hayatlarının merkezlerine alacaklar hentbolu ve hentbol için çok ama çok çalışacaklar. Milli takımlarda başarı elde edeceğiz. Hem kendi jenerasyonlarına hem de sonraki jenerasyonlara örnek olacaklar. Buradaki temel konu hentbolu biraz daha yaygınlaştırabilmek için sokağa indirmek istiyoruz. Tek kale hentbol oynatmak istiyoruz, plaj hentbolu oynatmak istiyoruz. Belediyelerin hentbol sahaları oluşturmasını istiyoruz. Bunula ilgili sürekli seyahat ve ziyaretler yapıyorum, taleplerde bulunuyorum. Ne kadar çok ulaşılabilir olursak, ben çocuklarımızın yüreğinde o kadar çok yer kaplayacağımıza inanıyorum. Bu taleple birlikte yükseliş bizim de mücadelemizle birlikte kendi kendine gelecektir. Türkiye çok güçlü bir ülke. Çok güçlü bir genç nüfusa sahip. Başarılı olmak, uzun vadede başarılı olmamak imkansız neredeyse. Bu nedenle bizler gerekli şartları yerine getirmek zorundayız. Bunu yapmak için yönetim kurulu olarak da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

KALİTELİ MAÇ SAYISINI ARTTIRMAK İÇİN PLAY-OFF'LARI DEVREYE SOKACAĞIZ

Liglerde uygulanacak olan statülerle ilgili de bilgi veren THF Başkanı Uğur Kılıç, Geçtiğimiz seçimlerde ligler başlamıştı. Var olan statü ile oynadık. Ligden düşen, ligden gelecek olan kulüpler, sayıları, o statülere göre belirlendi. Biz de bunları uygulayacağız. Önümüzdeki sene Erkekler Süper Ligi şu an için 14 takımla oynanacak gibi görünüyor. Kadınlar Süper Ligi de 12 takımla oynanacak. Yine 1'inci ligler ikişer grupta, 10'ar takımla oynanacak. Kadınlarda erkeklerde de iki grup olarak 1'inci liglerde. Sonra da daha çok 7-8 gruptan oluşan 2'nci Ligi oynayacağız. Özellikle süper liglerde maç sayısını arttırmak, kaliteli maç sayısını arttırmak için play-off'ları devreye sokacağız lig bitiminde ama bunun için görüşmelerimiz devam ediyor. Bir şura düzenledik ve bu şuradan alacağımız sonuçlar da var 4-5 haziranda ya da haziranın ortasında tamamlanacak. Kulüp başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Onların fikirlerini alacağız; sonuçta biz ortak akılla, sahadan aldığımız verilerle ligin daha rekabetçi olabilmesi için çalışmalar yapacağız. Burada maçlarımızı sadece hafta sonu oynamayacağımızı düşünüyorum. Maç takvimlerimizde değişiklikler yapacağız. Günlerinde değişikler yapacağız. Başlangıç ve bitiş aylarında değişikler yapacağız ama bunu dediğim gibi kulüplerimizle, ortak akılla beraber yapacağız. Ama daha çekişmeli, daha eğlenceli, daha dikkat çeken ligler yaşayacağımızı hepimiz göreceğiz dedi.

BÜYÜK KULÜPLERİMİZLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ

Başkan Kılıç, büyük kulüplerin hentbol takımı kurma çalışmalarıyla ilgili gelen bir soruya ise Büyük takımlarımızı çok çağırdık. Kesinlikle kendileriyle iletişim içerisindeyiz. Temas içerisindeyiz. Biz şartları olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Bu sene, önümüzdeki sene... Doğru iklimde, onları doğru rekabet şartlarını oluşturabilecek bir yapıya dahil etmek istiyoruz. Hentbol bu iklimi sunabilecek bir potansiyele sahip, o heyecana sahip. Hentbolu herkesin takip etmesini tavsiye diyorum çünkü çok büyük bir rekabet var. Biz tesislerimizle, yayınlarla bu rekabeti gerçek anlamda ekranlara taşıyabilirsek, milyonların dikkatini çok kolay çekebilecek bir branştan bahsediyorum. Ben o görkemli günlere yavaş yavaş ilerlediğimiz düşünüyorum. İşte o zaman büyük kulüplerimiz de işin içerisine çekebileceğimize inanıyorum cevabını verdi.