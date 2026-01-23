THK, Havacılık Eğitimine Yeniden Odaklanacak

6 Nisan 1920

1- Türkiye'de havacılık eğitimlerinin "sıfır noktası" THK, yeniden bu alandaki "ilk adres" olmayı hedefliyor

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç:

"Savunma sanayisine destek vermek, havacılığı sevdirmek, yetenekli ve nitelikli TEKNOFEST kuşağını kuracağımız yeni havacılık ekosistemine dahil ederek havacılık eğitimlerinin 'adresi' olmak vizyonuyla hareket edeceğiz"

"İdari istikrarı sağlayarak kurumdaki sıkıntıları ortadan kaldırmak için dernek yapısını kanunla 100. yılımızda vakfa çevirmek istiyoruz"

"Kurumun 140 milyon dolar olan borç yükünü 22 ayda 90 milyon dolara kadar düşürdük, gelirleri yüzde 142 artırırken giderleri yüzde 17 azalttık. Çalışmalarımız bittiğinde idari ve ekonomik istikrarı sağlayacak ve THK, milletine tekrar hizmet eder hale gelecek"

2- TBMM'de su israfı azalacak, geri dönüşüm artacak

TBMM Başkanvekili Bozdağ:

"Yemekhanelerde özellikle 200 mililitrelik pet şişelerde içme suyu verilmesinin sebebi geri dönüşüme kazanımının daha yüksek olmasıdır. Ayrıca mililitre su miktarı düşürülmüş olması şişelerde kalan ve çöpe giden su miktarını da azaltmış olacaktır"

"Sıfır Atık Projesi kapsamında TBMM yerleşkesine iki adet otomatik depozito iade makinesi yerleştirilmiştir. Buradaki amaç plastik, cam ve alüminyum ambalaj atıklarının doğaya karışmadan geri dönüşüm sürecine kazandırılması ve çalışanların 'Sıfır Atık' uygulamasına teşvik edilmesidir"

3- EPDK Başkanı Yılmaz, Türkiye'nin enerji altyapısında depolamalı lisansların önemine dikkati çekti:

"Depolamalı yatırımlar Türkiye açısından önemli bir dengeleme unsuru oluşturuyor"

"Hükümet ve Meclis tarafından hayata geçirilen kanunla, depolama yatırımı yapanlara rüzgar ve güneş santrali kurma yetkisi verildi"

4- IEA Başkanı Birol, Türkiye'nin enerjide çeşitlilik stratejisini güçlendirdiğini söyledi:

"Türkiye enerjide çok güzel iki yol çizdi. Bunlardan bir tanesi, ürettiğimiz, kullandığımız enerjiyi mümkün olduğu kadar çeşitlendiriyoruz. Petrol, doğal gaz, güneş, rüzgar, hidroelektrik kullanıyoruz ve yakında nükleer kullanacağız. Burada bir çeşitlendirme var"

"İkinci yol da enerjiyi ithal ettiğimiz ülkeler konusunda geçmişte bir konsantrasyon vardı. Tek bir ülkeden çok fazla enerji alıyorduk. Şimdi o konuda da çeşitlendirmeye gittik ve birçok ülkeden enerji alıyoruz"

5- Türkiye sukuk piyasasında küresel bir oyuncu olarak konumunu pekiştiriyor

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri İsmail Vural:

"(Sukuk piyasası) Türkiye, artık bu piyasada sadece bir katılımcı değil, küresel ölçekte yön veren öncü bir oyuncudur"

"Kamu kurumlarımızın yurt dışı ihraçlarındaki başarı grafiği, katılım finans kuruluşlarımızın küresel arenadaki işlemlerine de pozitif bir ivme kazandırmaktadır. 2025 yılı içerisinde Vakıf Katılımın gerçekleştirdiği 500 milyon dolar tutarındaki kira sertifikası ihracına gelen yaklaşık 1,8 milyar dolarlık rekor talep, bu güven zincirinin önemli bir halkasıdır"

6- Tüketiciyi yanıltan tanıtımlar için geçen yıl 242 milyon lira ceza kesildi

Reklam Kurulu, geçen yıl gıda, sağlık, iletişim ve örtülü reklamlar dahil olmak üzere, farklı sektörlerle ilgili 27 bin 787 dosyayı inceledi

7- Yerli ve milli demir yolu taşıtlarının üretimi için yatırımlar bu yıl 3,5 katına çıktı

Yeni Yatırım Programı'nda TÜRASAŞ'a ayrılan 11 milyar lirayı aşkın kaynağın yaklaşık 2 milyar lirası milli demir yolu araç tasarımı ve raylı sistem araçları prototip üretimi için kullanılacak

Bu yıl raylara indirilip testlerine başlanması beklenen 225 kilometre hızındaki milli elektrikli hızlı tren seti için toplam 454 milyon 994 bin 200 lira yatırım gerçekleştirilmesi planlanıyor

8- Türkiye, zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyada başaktör oldu

Uluslararası Zeytin Konseyi Genel Direktörü Jaime Lillo:

"Türkiye, zeytin dünyasında büyük bir ülke. Son 5 hasat dönemine (2020-2025) baktığımızda İtalya'nın önünde dünyanın en büyük 2. zeytinyağı üreticisi konumunda"

"Zeytin, tarihinin en iyi dönemini geçiriyor. Hiç olmadığı kadar yüksek miktarda, olağanüstü kaliteli zeytin üretiliyor. Bu tüketiciler için de çok iyi ve önemli bir dönem demek ve herkes tadını çıkarmalı"

9- Türkiye'deki fiber internet abone sayısı 9,2 milyona ulaştı

Fiber internet abonesi sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 arttı

Türkiye'de söz konusu dönemde geniş bant internet abone sayısı 100 milyona yaklaştı

10- Türkiye genelinde aralık yağışları ortalamaya göre yüzde 21 azaldı

Yağışların en fazla azaldığı bölge yüzde 45 ile Marmara olurken, bölgede aralık ayı yağışları son 10 yılın en düşük seviyesini gördü

En fazla yağışı 177,2 kilogram ile Zonguldak aldı, en fazla artış ise yüzde 61 ile Düzce'de kayıtlara geçti

11- Türkiye'de değişen tercihlerle otomobil pazarı "SUV"laşıyor

ODMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt: "Önümüzdeki döneme ilişkin projeksiyonlar değerlendirildiğinde, SUV gövde tipinin pazar liderliğini koruması bekleniyor. Elektrifikasyon süreciyle birlikte sunulan yeni elektrikli ve hibrit SUV modeller, bu eğilimi daha da güçlendirebilir"

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koyuncu: "Elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki hızlı artışın önemli bir bölümü SUV gövde tipiyle gerçekleşiyor. Bu da SUV'ları sadece bugünün değil, elektrifikasyonla birlikte geleceğin de merkezi konumuna taşıyor"

12- Almanya'da Trump'ın Grönland'ı ilhak etmesi durumunda Dünya Kupası'nın boykot edilmesi tartışılıyor

Insa şirketinin yaptığı ankete göre, Alman halkının önemli bir kesimi, Trump'ın Grönland'ı gerçekten ilhak etmesi durumunda 2026 FIFA Dünya Kupası'nın boykot edilmesini destekliyor

Berlin'de yaşayan Arthur: "Evet, elbette (Boykot edilmeli). Bence Avrupa kendi çıkarlarını düşünmeye ve hareket etmeye başlamalı"

Berlin'de yaşayan Bernd Kiefell: "Bir yerde biraz baskı oluşturmak gerekiyor"

13- Yatırımcılar para piyasası fonlarındaki ağırlıklarını azaltıyor

Fon Turkey Kurucusu Onur Duygu:

"Yılın ilk 20 gününde, para piyasası fonlarına 23 milyar lira giriş, serbest para piyasası fonlarından ise 44,5 milyar lira çıkış söz konusu. Nette bakıldığında ise '21 milyar lira çıkış var' diyebiliriz"

"Makro göstergelerde iyileşme, küresel faiz indirimleri ve yurt dışı yerleşiklerin yatırımları, ikinci yarıda hisse senetlerindeki yükselişi hızlandırabilirse o zaman para piyasası fonlarından hisse senedi fonlarına geçiş daha güçlü olacaktır"

14- İklim krizi aynı bölgedeki gelir seviyesi düşük kesimi daha çok etkiliyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Uyduranoğlu:

"İklim krizinin yoksul kesimin gelir kaybı üzerindeki etkisi yüksek gelirli kesime göre çok daha fazla"

-"Yoksul kesim sera gazı emisyonlarının yüzde 10'undan sorumluyken, yüksek gelirli kesimin sera gazı emisyonlarının yüzde 90'ından sorumlu olduğunu görüyoruz. Yüksek gelirlilerin iklim değişikliğinin etkilerini azaltma konusunda finansal anlamda ve sadece finansal anlamda değil belki eğitim anlamında da daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz"

15- İstanbul'da 2025'te yaklaşık 145 bin düğün yapıldı

İSTDO Başkanı Adem Sönmez:

"2024 yılında İstanbul'da 140 bin düğün yapmıştık. 2025'te 145 bin düğüne yaklaştık. 2026 yılında da bunun artmasını hedefliyoruz"

"Düğün yapacak olan insanlar, ev çeyizinden tekstile, beyaz eşyaya, emlak sektöründen otomotiv sektörüne kadar her sektörü otomatik olarak hareketlendiriyor. Onun için düğün kültüründen asla vazgeçmemeliyiz ve devletimiz bu konuda bizleri desteklemeli"

16- Adrenalin tutkunu genç, İstanbul'un merdivenlerini bisiklet parkuruna çevirdi

Geceleri metro şantiyesinde çalışan adrenalin tutkunu genç, gündüzleri downhill (yokuş iniş) bisikletiyle İstanbul'un tepelerinde ve sokak merdivenlerinde sürüşler yaparak o anları kayda alıyor

Kadir Fidan: "Bir yerden iniş yapacağımız zaman öyle kafamıza göre hareket etmiyoruz. İniş yapacağımız şehir içi merdivenleri en az yarım saat boyunca inceliyoruz. Buradan inilir mi, atlanır mı diye belirledikten sonra çevrenin kontrolünü ve güvenliğini sağlıyoruz. Arkadaşlarımız yolları tutuyorlar ve maksimum 30 saniye içerisinde inişimizi tamamlıyoruz"

17- Sincap yavrusu "Yoda", veterinerler gözetiminde doğada hayatta kalmayı öğreniyor

Annesinden erken ayrılan, yanlış beslenme nedeniyle epileptik nöbetler yaşayan ve doğal yaşam becerileri gelişmeyen kızıl sincap, veterinerlerin yürüttüğü rehabilitasyon sürecinde ağaç kovuğunda yaşamayı, tırmanmayı, besin aramayı ve kendini korumayı öğrenerek yeniden doğal yaşama hazırlanıyor

Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapisti Yağmur Denli: "İlk geldiğinde beslenmeyi bilmiyordu. Tamamen kendi beslenmeye başlayınca da evde ona bir uyku alanı hazırladık. Ağaç kabuklarından ev yaptık, içerisini kabuklarla doldurduk"

"Yapay bir ortamda ona doğal ortamını öğretmeye çalışıyoruz"

18- Beşiktaş'ta yarım kalan hikaye: Rafa Silva

Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı takımda görev yaptığı yaklaşık 1,5 sezonluk süreçte 65 maçta 23 gol kaydetti

Rafa Silva, siyah-beyazlı forma altında TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı

İlk sezonunda sadece 2 maç kaçıran tecrübeli futbolcu, 1,5 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 4 teknik adamla çalıştı

19- ABD doğumlu milli judocu Sevim Margaret Bilen, Türk judosunda ümit vadediyor

Nevşehirli babası ve ABD'li annesiyle Ankara'ya yerleşen ümit milli judocu Sevim Margaret: "2025'te Yunanistan'daki Avrupa Kupası'nda şampiyon oldum, Ümitler Balkan Şampiyonası'nda ve Gürcistan'da Avrupa Kupası'nda da üçüncü oldum"

"Hedefim dünyada derece yapmak ve inşallah şampiyonluk. Her sporcu gibi olimpiyat hedefim de var"

Ümit Milli Judo Takımı Antrenörü Erhan Yıldız: "Hedefimiz A takıma girip 2028 Los Angeles'a kota alabilmek. Bu sezonki performansına göre A takıma girebilmesini bekliyoruz"

20- Galatasaray ile Fatih Karagümrük 22. randevuda

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 21 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 14, kırmızı-siyahlılar ise 2 galibiyet aldı

Rekabette Galatasaray 42 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 18 golle karşılık verdi

