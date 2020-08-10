THKP-C örgütü üyesinin ismi Hacıbektaş'ta sokağa verildi - Son Dakika

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Hacıbektaş Belediyesi tarafından THKP-C üyesi olan Ulaş Bardakçı'nın ismi sokağa verildi.

ABD Ankara Büyükelçisi Robert Komer'in makam aracının yakılması olayı, THKP-C'nin ilk eylemi sayılan Küçükesat'ta bulunan Ziraat Bankası soygununa karışan ve THKP-C'nin ilk genel komitesinde para, malzeme bulma işleriyle görevlendirilen Ulaş Bardakçı'nın ismi Hacıbektaş Belediyesi meclisi tarafından ilçede bulunan Zir Mahallesindeki Aşıklar Yoluna verildi.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hacıbektaş Belediyesi Meclisi olarak aldığımız kararla, Hacıbektaş'ımızın kaybettiği değerlerimiz Ulaş Bardakçı, Mehmet Taşdemir, Hürcan Gürses ve Halil Tunç'un isimleri park ve sokak isimlerinde yaşayacak. Mekanları cennet yıldızlar yoldaşları olsun" sözlerini paylaştı. - NEVŞEHİR