Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş - Son Dakika

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş

21.05.2021 09:22

Binlerce kişiyi dolandırarak 108 milyon dolar vurgun yapan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranmaya devam ediyor. Özer'in, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçışına ilişkin yeni bilgi, fotoğraf ve görüntülerin ortaya çıktığı öğrenildi.

Ulaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, Özer'in, 20 Nisan Salı günü 17.15 sıralarında siyah renkli otomobil ile havalimanına geldiği ve 3 numaralı kapı karşısında bulunan otopark girişinde aracını valeye teslim ederek arka koltuktaki sırt çantasını aldığı görülüyor. Özer'in daha sonra yürüyerek 3 numaralı kapıya geldiği, 17.21'de terminale giriş yaptığı, saat 17.46'da ise M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini yaparak ayrıldığı anlar görüntülere yansıyor.

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına böyle kaçmış

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş

TEDİRGİN GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Güvenlik kamerası kayıtlarında, dış hatlar gidiş terminalinde saat 17.57'de 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptıran Faruk Fatih Özer'in, arındırılmış alanda bir süre dolaştıktan sonra 19.25 sıralarında C-4 uçuş kapısından işlem yaparak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek olan uçağa bindiği anlar yer alıyor. Kayıtlarda, Özer'in havalimanı içerisinde bulunduğu süre boyunca herhangi bir kişiyle temasının olmadığı tedirgin görüntüsüyle, çıkışını sıradan bir seyahat gibi göstermeye çalıştığı dikkati çekiyor.

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına böyle kaçmış

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş

"NEREDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ, ONU ALACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'a kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Özer hakkında açıklama yaptı. Özer'in yerinin tespit edildiğini belirten Bakan Soylu, "Soruşturma esaslı yürüyor. Bizim kanaatimiz Arnavutluk'tadır. Tüm temaslarımız yürüyor Arnavutluk'ta. Arkadaşlarımız orada, diğer yan ülkelerde. Başka bir ülkeye geçtiği noktasında herhangi bir bilgimiz yok. Nerede olduğunu da biliyoruz. Alacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına böyle kaçmış

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş

NE OLDU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 81 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmıştı. Ayrıca, şüphelilerden 38'i adli kontrol şartıyla, 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Interpol tarafından 23 Nisan'da hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş
Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş
Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş
Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş

Faruk Fatih Özer, İstanbul, Thodex, Salı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (7)
  • ELİ: Çalınan para çalınır 25 senedir çalışıyorum kenarda köşede bin tl yok üç kağıtla hırsızlıkla hak yiyerek biriktirdikleriniz işte böyle gün gelir başkaları çatır çatır yer bunun adı mağduriyet değil aç gözlülüğün finali dir. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Ali: Adamın kaçtığını bütün dünya biliyor hava alanından gittiği de biliniyor sen nasıl bir habercisi bu neyin haberi Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Thodex: Çaldığımız paralar sen ve sana Yardımcı olan ve ortaklarının nesiller boyu burnunuzdan gelir soyunuz sopunuz kurur inşaallah burda olmazsa öte tarafta hesabı sorulacak en fazla kaç yol kaçarsın Allahtandamı kaçıcaksınız hesap günü görüşüceğiz oradaki gişelerden ancak cehenneme gidersiniz Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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