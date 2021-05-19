Thodex soruşturması: Faruk Fatih Özer'in yengesi adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

Thodex soruşturması: Faruk Fatih Özer'in yengesi adli kontrolle serbest bırakıldı

19.05.2021 19:43
Thodex soruşturması: Faruk Fatih Özer'in yengesi adli kontrolle serbest bırakıldı, System.String[]

THODEX soruşturması kapsamında Aydın'da gözaltına alınan şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

THODEX soruşturması kapsamında Aydın'da gözaltına alınan şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın'da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle(SEGBİS) soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren şüpheli Zuhal Özer, hakkında yakalama kararı olduğundan haberi olmadığını iddia ederek "Beni karakoldan arayıp hakkımda yakalama kararı olduğunu söylediler, iki tane çocuğum olduğu için gelemedim. Dün Aydın Kuşadası'nda babamın ikametgahında polisler tarafından yapılan arama sonucu alındım" dediği öğrenildi.

"FARUK FATİH ÖZER HER AY BANA  ASGARİ ÜCRET YATIRIRDI"

Thodex'in eski adı Koineks Teknoloji'yi kayını Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğunu belirten şüpheli Özer, çalışanları tanımadığını, eşi Güven Özer'in şirkette yetkili olmadığını, Serap Özer'i ve çocukluğundan beri Faruk Fatih Özer'in arkadaşı olduğu için şüpheli Rana Azap'ı tanıdığını belirtti. Şirkette SGK kaydı olduğunu fakat çalışmadığını kaydeden şüpheli Özer, "Faruk Fatih Özer benim banka hesabıma her ay aylık asgari ücret olacak şekilde para gönderirdi. Herhangi bir çalışma faaliyetim olmasa da kendisinin eşimin kardeşi olması nedeniyle yeğenleri için harcamam amacıyla her ay düzenli maaş yatırırdı" dedi. "BENİM BU KONUDA HERHANGİ BİR FİKRİM YOKTUR"Zuhal Özer farklı kripto para borsalarında kendi adına toplamda yaklaşık 130 bin lira değerinde kripto para bulunmasıyla ilgili de "Benim bu konuda herhangi bir fikrim yoktur. İddia edildiği gibi buralarda kripto para alım satımları olmuş ise de benim haberim yoktur. Bu hesabı Faruk Fatih Özer de açmış olabilir. Uygulamada bir para giriş çıkışı varsa Faruk Fatih Özer yapmış olabilir. Bu tip programlara kimlik veya yüz tanımlaması ile giriliyorsa da ben kimseye fotoğraf vermedim. Herhangi bir yüz taraması yaptırmadım. Kimlik bilgim ile giriş yapılıyor ise şirkette SGK kaydım bulunuyor" şeklinde konuştuğu öğrenildi.

"THODEX MAĞDURLARININ PARASINDAN UHDEMİZE GEÇEN HİÇBİR PARA YOKTUR"Şirkette hiçbir yetkisinin olmadığını ileri süren Özer, şöyle devam etti: "Zaten bilgisayar kullanma düzeyim de çok düşüktür. Biz iş hakkında çok konuşmazdık, zaten eşim ve kayınım çok yoğun çalışırlardı. Faruk Fatih Özer ile ayda bir görüşürdük. Görüştüğümüzde de olağanüstü bir durumla karşılaşmadım. Eşim de herhangi bir şey söylemezdi. İşlerle ilgili ne olumlu ne de olumsuz hiçbir konuşma yapılmazdı. Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçacağına dair bir planlama yaptığını daha önce hiç duymadım. Hatta yurt dışına kaçtığını görünce çok şaşırdım. Thodex isimli firmadan ben maaşım dışında herhangi bir menfaat elde etmedim. Eşim Güven Özer de aynı şekilde müşterilerin parasından menfaat elde etmemiştir. Thodex mağdurlarının parasından benim ve eşimin uhdesine geçen hiçbir para yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"

ADLİ KONTROLLE SERBEST Savcılık, ifadesinin alınmasının ardından şüpheli Zuhal Özer'i "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Zuhal Özer hakkında yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirini uygulayarak serbest bıraktı.


Faruk Fatih Özer, Thodex, Aydın, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Thodex soruşturması: Faruk Fatih Özer'in yengesi adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika


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