THY'DEN AFRİKA UÇUŞLARIYLA İLGİLİ SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI - Son Dakika
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THY'DEN AFRİKA UÇUŞLARIYLA İLGİLİ SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI

23.09.2022 23:11
THY'DEN AFRİKA UÇUŞLARIYLA İLGİLİ SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI

Türk Hava Yolları(THY), Batı ve Orta Afrika'yı kapsayacak şekilde Hava Trafik Kontrolörlerinin grevi nedeniyle, bugün ve yarın yapılması planlanan bazı Afrika ülkeleriyle olan seferlerini karşılıklı iptal etti.

Türk Hava Yolları(THY), Batı ve Orta Afrika'yı kapsayacak şekilde Hava Trafik Kontrolörlerinin grevi nedeniyle, bugün ve yarın yapılması planlanan bazı Afrika ülkeleriyle olan seferlerini karşılıklı iptal etti.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Afrika'da Senegal, Mali, Kamerun, Çad, Nijer, Fildişi Sahili, Benin, Burkina Faso ve Çad gibi ülkelerde grev nedeniyle bazı seferlerin iki gün boyunca karşılıklı şekilde iptal edildiği bildirildi. Ayrıca THY'nin bugün gerçekleşen Burkina Faso'ya TK533 İstanbul-Ouagadougou seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçağı ise grev nedeniyle havadan dönerek Gana'nın başkenti Acra'ya indi.

İPTAL EDİLEN SEFERLERTHY'nin bugün iptal edilen seferleri şu şekilde: Kamerun'da, TK667 İstanbul-Douala, Douala-Yaounde, Yaounde-İstanbul seferleriÇad ve Nijer'de TK633 İstanbul-Ndjemana, Ndjemana-Niamey, Niamey-İstanbul seferleriMali'de TK550-551 İstanbul-Bamako-İstanbul24Eylül'de iptal edilen seferler ise şunlar: TK634 Niamey-İstanbulTK550 İstanbul-Bamako ve TK551 Bamako-İstanbulTK533 İstanbul-Ouagadougou ve Tk 533 Ouagadougou-Freetown, TK534 Freetown-Ouagadougou-İstanbulTK595 İstanbul-Nouakchott TK595 Nouakchott- Dakar, TK595 Dakar-İstanbul

TK557 İstanbul-Cotonou, TK557 Cotonou-Abidjan, TK557 Abidjan-İstanbul


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Orta Afrika, İstanbul, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY'DEN AFRİKA UÇUŞLARIYLA İLGİLİ SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: THY'DEN AFRİKA UÇUŞLARIYLA İLGİLİ SEFER İPTALİ AÇIKLAMASI - Son Dakika
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