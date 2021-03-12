Bursa'dan Erzurum, Muş ve Trabzon'a uçak seferleri Ramazan Bayramı öncesi tekrar başlıyor - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Havalimanı'ndan Erzurum, Muş ve Trabzon'a uçak seferlerinin tekrar başlayacağını bildirdi.

Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ve Anadolujet Başkanı Şamil Karakaş'ı ziyaret etti.

Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yenişehir Havalimanı'ndan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Erzurum, Muş ve Trabzon uçak seferlerini Ramazan Bayramı öncesinde tekrar başlatıyoruz inşallah Bursa'mıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.