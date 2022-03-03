THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79 - Son Dakika
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THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79

03.03.2022 22:19
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79

THY Euroelague'in 28. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 84-79'luk skorla mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

THY Euroelague'in 28. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 84-79'luk skorla mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

THY Euroleague'in 28. haftasında Türk derbisinde Anadolu Efes evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar, sarı-lacivertliler karşısında mücadelenin başından sonuna kadar üstünlüğünü korudu ve parkeden 84-79'luk skorla galip ayrıldı. Bu maçın ardından üst üste ikinci maçını kazanan Efes ligdeki 14. galibiyetini elde ederken, art arda 3. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe ise bu sezonki 13. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın en skoreri Anadolu Efes'te 24 sayı ile oynayan Vasilije Micic olurken, Fenerbahçe'de de Dyshawn Pierre 17 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele kapalı gişe oynandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Fernando Rocha xx, Saulius Racys xx

Anadolu Efes: Shane Larkin xxx 10, Rodrigue Beaubois xxx 20, Chris Singleton x, Elijah Bryant xx 8, Adrien Moerman x 6, Tibor Pleiss xx 6, Vasilije Micic xxx 24, James Anderson x 2, Bryant Dunston xx 8

Başantrenör: Ergin Ataman

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen x, Şehmuz Hazer xx 13, İsmet Akpınar x, Melih Mahmutoğlu x, Markel Starks x, Nando de Colo xx 13, Dyshawn Pierre xxx 19, Danilo Barthel x, Marko Guduric xx 11, Jehyve Floyd x 2, Devin Booker x 6, Achille Polonara xxx 15

Başantrenör: Aleksandar Djordjevic

1. Periyot: 23-14 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 41-25 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 59-48 (Anadolu Efes lehine)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79
THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79

YORUMLAR
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Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı öncesi Anadolu Efes - Fenerbahçe maçı öncesi THY Euroleague'de Türk derbisi: Anadolu Efes Fenerbahçe THY Euroleague'de Türk derbisi: Anadolu Efes Fenerbahçe

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79 - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79 - Son Dakika
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