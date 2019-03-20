Son Dakika Haberleri: THY Euroleague'de 28. Hafta Heyecanı

THY Euroleague'de 28. Hafta Heyecanı

12 dakika önce

THY Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka maçlarını deplasmanda oynayacak.

THY Euroleague'de 28. Hafta Heyecanı, System.String[]
THY Euroleague'in 28. haftasında Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka maçlarını deplasmanda oynayacak. THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın ve 22 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Fenerbahçe, Rusya deplasmanında CSKA Moskova ile mücadele edecek. Anadolu Efes de Karadağ'da Buducnost Podgorica ile karşı karşıya gelecek. Darüşşafaka ise Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile dışarıda oynayacak. Hafta EA7 Olimpia Milano - Panathinaikos maçı ile sona erecek. THY Euroleague'in 28. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın 20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe 22.00 Bayern Münih - FC Barcelona Lassa 22.00 Buducnost Podgorica - Anadolu Efes 23.30 Gran Canaria - Olympiakos

22 Mart Cuma 20.00 BC Khimki Moskova - Maccabi FOX Tel Aviv 21.00 Zalgiris Kaunas - Darüşşafaka Tekfen 22.30 Saski Baskonia SAD - Real Madrid 22.45 EA7 Olimpia Milano - Panathinaikos

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:41 Kaynak: İHA

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